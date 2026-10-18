Video: Al Fateh runtuh dalam 15 menit, Al Khaleej panaskan Roshn League dengan remontada menakjubkan

Dalam salah satu laga paling menegangkan di pekan kesepuluh Liga Roshn Arab Saudi, Al Khaleej menolak menyerah meski tertinggal dua gol di markas Al Fateh, dan bangkit pada menit-menit akhir untuk membalikkan keadaan atas tuan rumah, serta mencuri kemenangan dramatis dengan skor 3-2, Minggu malam, berkat gol di masa tambahan waktu.

Al Fateh memulai pertandingan dengan kuat dan berhasil mengonversi keunggulan mereka menjadi gol pembuka melalui Lukas Haraslin pada menit ke-33, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan satu gol tanpa balas.









Memasuki babak kedua, tuan rumah melanjutkan dominasinya, dan Wilfried Kanga menambah gol kedua pada menit ke-60. Al Fateh tampak berada di jalur untuk meraih tiga poin, sebelum wajah pertandingan berubah secara dramatis.









Moussa Barrow menyalakan api kebangkitan setelah mencetak gol yang memperkecil ketertinggalan Al Khaleej pada menit ke-78, memberi harapan bagi timnya untuk kembali ke pertandingan, sebelum Joshua King menyamakan kedudukan pada menit ke-84 di tengah ketegangan yang terus meningkat pada menit-menit akhir.

















Saat pertandingan tampak menuju hasil imbang, Al Khaleej melancarkan pukulan terakhirnya di masa krusial, setelah Omar Mascarell mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+3, melengkapi remontada yang menegangkan dan memberi timnya kemenangan berharga, setelah sebelumnya tertinggal dua gol hingga menit ke-78.









Dengan kemenangan ini, Al Khaleej menambah pundi-pundi poinnya menjadi 12 dan naik ke peringkat kesepuluh klasemen Liga Roshn Arab Saudi, sementara Al Fateh tertahan di angka 6 poin dan melorot ke posisi keenam belas.