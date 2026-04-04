Video: Al-Faraj memprediksi juara Liga Roshen... dan mengejutkan Al-Hilal

Jurnalis olahraga Walid Al-Faraj melontarkan pernyataan menarik seputar persaingan perebutan gelar Liga Profesional Roshen musim ini, sekaligus mengungkapkan pandangannya mengenai tim mana yang paling berpeluang meraih gelar di tengah persaingan sengit antara klub-klub besar hingga putaran-putaran terakhir.

Pada putaran ke-27 Liga Roshen, Al-Nassr mengalahkan Al-Najma (5-2), sementara Al-Ahli menang atas Damak (3-0), Al-Ittihad mengalahkan Al-Hazm (1-0), dan Al-Hilal bermain imbang (2-2) dengan Al-Taawoun.

Dengan hasil ini, Al-Nassr tetap memimpin klasemen Liga Roshen dengan 70 poin, sementara Al-Hilal dan Al-Ahli berada di posisi kedua dengan masing-masing 65 poin.

Al-Faraj mengatakan dalam pernyataannya melalui programnya "Action with Walid": "Para penggemar harus bersiap untuk merayakan penobatan Al-Nassr sebagai juara Liga Roshen, meskipun masih tersisa 7 putaran hingga akhir musim."

Baca juga.. Inzaghi: Al-Taawoun beruntung.. dan Al-Hilal sedang kesulitan!

Dia menambahkan: "Memang masih ada beberapa pertandingan, tetapi melihat situasi saat ini, saya melihat Al-Nassr adalah yang paling layak dan paling dekat untuk meraih gelar Liga Roshen."

Dia melanjutkan: "Al-Nassr memiliki lini serang terkuat, pertahanan terbaik kedua, dan para bintangnya berada di peringkat teratas daftar pencetak gol dan pemberi assist."

Dia menyimpulkan dengan mengatakan: "Saya memperkirakan Al-Nassr akan secara resmi dinobatkan sebagai juara liga dalam pertandingannya melawan Al-Hilal pada 7 Mei mendatang."







