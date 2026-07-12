Sebuah insiden wasit yang belum pernah terjadi sebelumnya pada babak perempat final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Swiss memicu gelombang kontroversi luas mengenai apakah intervensi Teknologi Bantuan Video (VAR) yang mengakibatkan pengusiran penyerang Swiss Breel Embolo merupakan “kebaikan hati” bagi Argentina, setelah wasit asal Portugal, João Pinheiro, menarik kartu kuning yang semula diberikan kepada pemain Argentina Leandro Paredes dan memberikannya kembali kepada Embolo, sehingga Embolo diusir pada menit ke-72 saat skor imbang 1-1.

Empolu meninggalkan lapangan di Kansas City sambil meneteskan air mata, dikelilingi rekan-rekannya yang berusaha menghiburnya, dalam adegan mengharukan yang mencerminkan betapa besarnya kejutan yang dialami pemain Swiss tersebut setelah diusir.

Insiden kontroversial tersebut bermula pada menit ke-69, ketika wasit Benheiro mengeluarkan kartu kuning kepada Paredes atas pelanggaran yang dilakukannya terhadap Empolo, namun ruang VAR tiba-tiba ikut campur, mengeluarkan peringatan mendesak bahwa kartu tersebut diberikan kepada pemain yang salah, sehingga wasit terpaksa memeriksa tayangan ulang insiden tersebut.

Setelah meninjau tayangan ulang, Benheiro mengambil keputusan mengejutkan dengan membatalkan peringatan yang diterima Paredes, memutuskan bahwa Embolo berpura-pura terjatuh dan memalsukan pelanggaran, sehingga memberinya kartu kuning kedua setelah peringatan sebelumnya yang diterimanya pada menit ke-44, yang mengakibatkan ia secara otomatis diusir dengan kartu merah, pada momen kritis yang memaksa tim nasional Swiss bermain dengan 10 pemain dan kehilangan penyerang utamanya.

Mengapa “VAR” ikut campur?

Intervensi mendadak dari teknologi Video Assistant Referee (VAR) ini memunculkan pertanyaan mengenai motif sebenarnya di balik keputusan tersebut, terutama karena kartu kuning kedua biasanya tidak ditinjau oleh "VAR", dan teknologi tersebut tidak dapat merekomendasikan pengusiran dalam kasus penerimaan kartu kuning kedua.

Namun, celah yang terbuka dalam insiden ini adalah “kesalahan identifikasi”, di mana kartu tersebut ditunjukkan kepada pemain yang salah. Asumsi ini memungkinkan wasit untuk mengoreksi kartu tersebut dan menentukannya kembali kepada pemain yang benar, sesuai dengan peraturan internasional yang menyatakan bahwa “VAR” hanya dapat campur tangan dalam 4 situasi: gol atau tidaknya gol, tendangan penalti, kartu merah langsung, dan kesalahan identifikasi pemain yang dikenai sanksi.

"Kebaikan hati" atau penerapan aturan?

Meskipun keputusan tersebut tampaknya sesuai dengan peraturan dari segi teknis, namun waktu dan keadaan di sekitarnya memicu keraguan luas mengenai apakah hal ini merupakan "kebaikan hati" bagi Argentina, terutama karena insiden tersebut terjadi pada momen krusial saat skor imbang, dan Paredes lolos dari peringatan sementara Embolo harus membayar harga mahal dengan kartu merah.

Singkatnya, jika Benheiro tidak memberikan kartu kuning kepada Paredes sejak awal, VAR tidak akan dapat campur tangan; namun, dengan memberikan kartu yang salah, pintu terbuka bagi peninjauan tindakan yang mengakhiri pertandingan Imbulo dan secara menentukan memengaruhi jalannya pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Argentina berkat gol-gol dari Mac Allister dan Ndoye.