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Mohamed Al-Deayea, legenda penjaga gawang Al Hilal, melontarkan pernyataan tegas mengenai peluang mantan timnya dalam perburuan gelar musim ini. Ia menegaskan keyakinan besarnya bahwa Al Hilal mampu menutup musim dengan menjuarai seluruh kompetisi yang mereka ikuti.

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Al-Deayea tidak hanya mengungkapkan optimismenya terhadap masa depan Al Hilal, tetapi melangkah lebih jauh dengan menjamin tim tersebut akan meraih gelar domestik dan kontinental. Ia merujuk pada potensi yang dimiliki tim serta para bintang di skuad, terutama penyerang asal Inggris Ollie Watkins.

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Saat tampil dalam program "Dawrina Ghair", Al-Deayea terlihat sangat yakin dengan prediksinya. Ia menggunakan ungkapan jenaka untuk menegaskan pendiriannya, dan pernyataannya itu memancing reaksi terkait setinggi apa ambisi Al Hilal pada musim ini.

Mantan penjaga gawang Al Hilal itu berkata: "Al Hilal akan meraih semua gelar, karena ini adalah tim besar. Saya menjamin hal itu kepada para pemirsa, sama seperti saya menjamin kacamata ada di saku saya."

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Liga, Piala, dan Liga Champions Asia Elite: Treble dalam Perhitungan Al-Deayea

Al-Deayea merinci gelar yang menurutnya akan diraih Al Hilal. Ia menegaskan bahwa tim tidak hanya akan bersaing memperebutkan gelar Liga Roshn Saudi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengawinkan gelar domestik dan kontinental.

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Ia menambahkan: "Al Hilal akan menjuarai Liga Saudi, Piala Raja, dan Liga Champions Asia Elite." Dengan demikian, ia memasang target tinggi bagi ambisi tim, mengingat banyaknya kompetisi yang dijalani pada musim ini.

Pernyataan Al-Deayea menjadi istimewa di tengah awal kuat Al Hilal di liga. Tim tersebut bertengger di puncak klasemen Liga Roshn dengan koleksi 33 poin, unggul dua poin atas Al Qadsiah dan Al Nassr, dalam persaingan yang masih terbuka bagi lebih dari satu pesaing.

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Watkins di Antara Alasan Optimisme Al Hilal

Al-Deayea menyoroti performa gemilang sejumlah bintang Al Hilal, terutama penyerang asal Inggris Ollie Watkins, yang menurutnya merupakan salah satu sosok yang mampu membuat perbedaan dan membantu tim mencapai targetnya.

Pernyataan sang legenda Al Hilal mencerminkan besarnya kepercayaan terhadap skuad saat ini. Namun, hal itu juga menghadapkan tim pada tantangan besar untuk mewujudkan prediksi tersebut menjadi gelar nyata, terlebih persaingan di liga, Piala Raja, dan Liga Champions Asia Elite menuntut stabilitas teknis serta hasil positif hingga akhir musim.