Mohammed Al-Deayea, mantan kiper Al-Hilal dan timnas Saudi Arabia, melancarkan kritik terhadap Simone Inzaghi asal Italia, pelatih tim tersebut, dengan menegaskan bahwa kelanjutan sang pelatih bersama Al-Hilal justru bisa menghalangi raihan gelar dalam periode mendatang.

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Pernyataan Al-Deayea itu muncul saat ia tampil dalam program "Dawrina Ghair", pasca kekalahan mengejutkan yang dialami Al-Hilal dari NEOM dengan skor dua gol tanpa balas, dalam laga pekan keenam kompetisi Liga Roshn Saudi untuk profesional.

Al-Deayea berkata: "Seperti yang saya sampaikan musim lalu, sulit bagi saya untuk optimistis dengan kehadiran Inzaghi, dan kelanjutannya berarti klub tidak akan meraih liga maupun Liga Champions Asia."

Mantan kiper Al-Hilal itu menambahkan: "Manajemen membangun sementara Inzaghi merobohkan, dan hal ini terlihat jelas sejak musim lalu. Manajemen telah memberikan segalanya kepadanya, dan seandainya pelatih lain berada di posisinya, ia pasti sudah meraih hasil yang luar biasa."

Al-Deayea juga menyinggung penyebab kegagalan sejumlah pemain untuk tampil sesuai level yang diharapkan di bawah kepemimpinan pelatih asal Italia itu, katanya: "Penyebab kegagalan sebagian pemain bersama Inzaghi adalah tidak adanya metode yang jelas, dan itu pula yang menjadi alasan kepergian Benzema serta beberapa nama lainnya."

Pernyataan Al-Deayea ini muncul menyusul kekalahan pertama Al-Hilal pada musim ini, yang menghentikan rangkaian laga tim tanpa kekalahan, dan membuka pintu bagi kritik luas terhadap penampilan tim serta keputusan teknis Inzaghi.

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