Mohammed Al-Deayea, legenda Al Hilal, akhirnya buka suara untuk menjelaskan maksud sebenarnya dari pernyataan terakhirnya mengenai Salem Al-Dawsari, kapten Al Zaeem, setelah pernyataan tersebut memicu kritik luas di kalangan suporter klub, terkait komentarnya tentang peluang pemain itu untuk kembali ke skuat utama usai pulih dari cedera.

Al-Deayea sebelumnya memantik polemik saat tampil dalam program "Doreena Ghair", ketika ia menyebutkan bahwa Salem Al-Dawsari mungkin akan menghadapi kesulitan untuk kembali ke skuat utama, karena faktor usia dan belum tercapainya kesiapan yang dibutuhkan setelah periode absen yang panjang. Hal itu memicu kemarahan sebagian suporter Al Hilal yang menganggap komentarnya sebagai bentuk merendahkan nilai sang kapten tim.

Al-Deayea membela sikapnya terhadap kapten Al Hilal

Legenda Al Hilal itu menanggapi kritik melalui sebuah unggahan di akun miliknya di platform "X", menegaskan bahwa ia tidak mengatakan Salem Al-Dawsari tidak memiliki tempat di tim, melainkan ia berbicara tentang perlunya mengembalikan kesiapan fisiknya agar mampu bersaing untuk posisi utama di tengah deretan bintang yang ada saat ini.

Al-Deayea berkata: "Pertama-tama, ucapan saya jelas tentang sang bintang Salem Al-Dawsari, dan saya tidak mengatakan bahwa Salem tidak memiliki tempat di Al Hilal. Salem adalah salah satu legenda sepak bola Asia, bukan hanya sepak bola Saudi atau klub Al Hilal saja."

Pertandingan berikutnya ALS AFC Champions League Elite 14.15 HIL

Ia menambahkan: "Saya berbicara tentang kondisi Salem setelah cedera dan absen yang panjang, dan cedera di usia 35 tahun selalu membutuhkan perhatian lebih besar terhadap kesiapan fisik agar pemain bisa kembali ke levelnya dan mengerahkan tenaganya."

Pesan keras untuk para pengkritiknya

Al-Deayea menegaskan bahwa kembalinya Salem Al-Dawsari ke skuat utama menuntutnya untuk mengerahkan usaha besar demi mengembalikan levelnya, sembari menyatakan keyakinannya atas kemampuan kapten Al Hilal untuk mewujudkan hal itu, dan menegaskan dukungannya kepada sang pemain pada fase mendatang.

Ia menjelaskan: "Jika Salem Al-Dawsari ingin kembali dan bermain sebagai pemain utama, maka ia harus mengerahkan tenaganya 200% agar mampu bersaing untuk posisi utama di tengah para bintang yang ada saat ini, dan dia mampu, insya Allah."

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Al-Deayea juga menyatakan keyakinannya atas kemampuan Salem Al-Dawsari untuk memimpin timnas Saudi di masa depan, dengan mengatakan: "Dan Salem, insya Allah, dialah yang akan memimpin kita sebagai kapten timnas di Piala Asia."

Legenda Al Hilal itu menutup pesannya dengan menegaskan bahwa tujuan para bintang klub terdahulu adalah kepentingan entitas klub dan stabilitasnya, sembari menyampaikan pesan kepada mereka yang menuduhnya memelintir sikapnya atau mencoba memicu polemik, dengan berkata: "Dan kami sebagai para bintang terdahulu selalu berdiri bersama entitas klub dan mendukungnya, serta tujuan kami adalah kepentingan klub dan stabilitasnya. Adapun mereka yang ingin mencari keuntungan di air keruh, saya katakan kepada mereka satu kata: mimpi saja kalian."

Al-Deayea menegaskan bahwa potongan video dari pernyataan aslinya menjelaskan sikapnya, sembari menolak apa yang ia sebut sebagai pemelintiran ucapannya dan pengubahan maknanya, sehingga isu kembalinya Salem Al-Dawsari ke skuat utama tetap menjadi salah satu topik yang menyita perhatian suporter Al Hilal pada periode mendatang.