Video: Al-Da'eeh Menetapkan Syarat agar Al-Hilal Dinobatkan sebagai Juara Liga Roshen

Mohammed Al-Da'ee, mantan kiper Al-Hilal, menetapkan syarat agar "Al-Zaeem" dapat merebut gelar Liga Roshen dengan mengalahkan Al-Nassr pada akhirnya, sambil menegaskan bahwa pelatih asal Italia, Simone Inzaghi, telah menjadi penyebab beberapa kegagalan sebelumnya.

Al-Hilal saat ini berada di peringkat kedua klasemen Liga Roshen dengan 68 poin, tertinggal 5 poin dari pemuncak klasemen Al-Nassr (73 poin), dengan sisa 6 putaran lagi.

Al-Da'ee mengatakan dalam pernyataannya melalui program "Dorina Ghair": "Jika Simone Inzaghi mempertahankan formasi Al-Hilal melawan Al-Khaloud dalam pertandingan-pertandingan yang tersisa, menurut saya, dia akan dinobatkan sebagai juara."

Dia menambahkan: "Jika Inzaghi kembali ke gaya bermain lamanya, kami tidak akan menjadi juara liga, karena dia sebelumnya telah menyebabkan beberapa hasil imbang yang mudah, yang seharusnya cukup untuk memastikan gelar juara lebih awal."

Dia menyimpulkan: "Pertandingan sisa Al-Hilal lebih mudah daripada Al-Nassr, dan kami bisa meraih kemenangan serta menjuarai Liga Roshen asalkan Al-Alamy kalah di hadapan kami."