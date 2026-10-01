Video: Al Ahly Taklukkan Zamalek dan Rebut Perunggu Piala Dunia Handball

Al Ahly Mesir meraih medali perunggu di Piala Dunia Antarklub Handball, setelah mengalahkan rival mereka Zamalek dengan skor 30-25 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga, yang digelar di hall Ibu Kota Administratif Baru, pada Kamis malam ini.

Al Ahly tampil dominan di sebagian besar laga, dan mengakhiri babak pertama dengan keunggulan 19-13.

Para pemain Zamalek gagal mengubah keadaan sepanjang babak kedua, sehingga pertandingan berakhir dengan kemenangan Al Ahly, sementara Seif Hany "Fox", pemain Al Ahly, meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan.

Perlu dicatat bahwa Al Ahly mengawali perjalanan mereka di turnamen ini dengan kekalahan 23-31 dari Veszprem Hungaria, sebelum meraih kemenangan besar dengan skor 35-17 atas Burgan Kuwait.

Al Ahly menutup fase grup dengan kemenangan berharga atas Fuchse Berlin, dengan skor 30-27.

Adapun Zamalek, mereka memulai perjalanan dengan kemenangan 40-17 atas Los Angeles Amerika, kemudian menyingkirkan Derb Sultan Maroko, dengan skor 42-17.

Zamalek kalah dari Barcelona pada laga pekan ketiga fase grup, dengan skor 29-39, sebelum meraih kemenangan atas Pinheiros Brasil, dengan skor 28-27.















