Al Ahly kembali ke jalur kemenangan setelah meraih kemenangan atas Abu Qir Fertilizers (2-0), Selasa malam tadi, di Stadion Internasional Kairo, dalam laga pekan kelima Liga Utama Mesir.

Rentetan kemenangan Al Ahly sempat terhenti pada pekan lalu, ketika mereka bermain imbang (1-1) melawan Al Mokawloon Al Arab, setelah sebelumnya meraih kemenangan di tiga pekan pertama.

Ahmed Mostafa Zizo yang meraih penghargaan pemain terbaik pertandingan mencetak gol pertama pada menit ke-16, setelah menerima umpan dari pemain Maroko Sofiane Bendebka di dalam kotak penalti, lalu melewati kiper Mahmoud Abdel Rahim "Ganesh", dan menempatkan bola dengan mudah ke dalam gawang.

Adapun gol kedua datang melalui pemain pengganti Hussein El Shahat pada menit ke-90+4, lewat tembakan keras dari jarak jauh, setelah menerima umpan dari sepak pojok.

Al Ahly memulai pertandingan dengan aktivitas yang mencolok dan menguasai bola, hingga Zizo mencetak gol, dan setelah itu mereka mulai menarik diri ke belakang, sering kali membiarkan bola dikuasai Abu Qir Fertilizers, namun tanpa menciptakan ancaman berarti.

Pertandingan sangat mereda di babak kedua, dengan kedua tim saling bergantian menguasai bola, hingga datang peluang paling berbahaya bagi Abu Qir Fertilizers, ketika tiang gawang menggagalkan sundulan, sementara Ganesh menepis tendangan salto ganda dari Zizo, di samping peluang satu lawan satu dari pemain Aljazair Mansaf Beqqar pada menit-menit akhir.

Dengan kemenangan ini, Al Ahly menambah koleksi poinnya menjadi 13 poin di puncak klasemen untuk sementara, sementara koleksi poin Abu Qir Fertilizers tertahan di angka 3 poin di posisi ketujuh belas.

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