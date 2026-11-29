Bagikan Ikuti GOAL di Google

Gol-gol Ivan Toney ke gawang Al-Taawoun bukan satu-satunya hal yang menyedot perhatian usai kemenangan Al-Ahli. Penyerang asal Inggris itu kembali menjadi pusat perbincangan transfer, seiring makin dekatnya pembukaan bursa Januari dan makin banyaknya kabar seputar masa depannya.

Iklan

Toney membawa Al-Ahli menang 3-1 atas Al-Taawoun pada Sabtu malam dalam lanjutan pekan ke-13 Roshn Saudi League, dengan mencetak dua gol dan satu assist. Al-Taawoun lebih dulu unggul lewat Nedim Bajrami pada menit ke-39, tetapi Toney mengembalikan Al-Ahli ke dalam laga dengan gol penyeimbang pada menit kedua masa tambahan waktu babak pertama. Pada menit ke-72, penyerang asal Inggris itu membawa timnya berbalik unggul melalui titik penalti, sebelum Matheus Gonçalves menutup kemenangan pada menit ke-89 berkat umpan matang dari Toney.

Seusai laga, sang pemain enggan terganggu oleh kabar yang beredar tentang masa depannya. Kepada program Rotana Sport bersama Walid, ia berkata: “Apa yang dikatakan orang tidak benar, saya hanya pemain Al-Ahli dan itulah yang menjadi fokus saya. Saya mendengar semua kebisingan dari luar soal di mana saya akan berada pada Januari, tetapi saya di sini dan akan tetap bersama Al-Ahli. Apa yang dikatakan orang tidak penting bagi saya. Saya pemain sepak bola dan fokus saya hanya pada apa yang saya lakukan di lapangan.”

Baca Juga: Kesaksian Istimewa Beraroma Ballon d'Or: “Salah Kembali ke Singgasananya”

Menanggapi kemarahan suporter terhadap Bosic, pelatih tim, Toney mengatakan: “Itu pendapat para suporter tentang pelatih, dan saya memahami rasa frustrasi yang mereka rasakan. Kewajiban kami adalah berkonsentrasi di lapangan dan terus memberikan yang terbaik.”

Iklan Iklan

Pernyataan ini muncul di tengah makin kencangnya spekulasi mengenai kemungkinan kembalinya pemain berusia 30 tahun itu ke Inggris, berkat produktivitas golnya yang tinggi dan kemampuannya membuat perbedaan.

Topik Terkait

Manchester United menjadi salah satu klub yang paling santer dikaitkan dengan Toney. Sejumlah laporan menyebut kemungkinan mereka mengajukan tawaran peminjaman dengan klausul yang memungkinkan pembelian kontraknya di kemudian hari, alih-alih menanggung beban finansial transfer permanen pada Januari.

Daftar klub yang dikaitkan dengan penyerang asal Inggris itu juga mencakup Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Newcastle United. Nama terakhir mendapat perhatian khusus karena Matthias Jaissle, mantan pelatih Toney di Al-Ahli, kini memimpin staf kepelatihan mereka. Pelatih asal Jerman itu sebelumnya pernah mengungkapkan kekagumannya pada kemampuan sang pemain, meski tidak memastikan adanya langkah untuk merekrutnya.

Iklan

Baca Juga: Rentetan Bersejarah: Akankah Barcelona Merusak Pencapaian Simeone?

Meski begitu, kabar-kabar tersebut sejauh ini belum melampaui sebatas ketertarikan dan spekulasi. Toney terikat kontrak dengan klub Arab Saudi itu hingga Juni 2028, sehingga manajemen Al-Ahli memiliki posisi tawar yang kuat menghadapi setiap kemungkinan upaya untuk merekrutnya, terlebih kepergiannya di pertengahan musim tidak akan menjadi keputusan yang mudah.

Iklan

Toney kini mengoleksi 15 gol di Roshn Saudi League musim ini dan makin kokoh di puncak daftar pencetak gol terbanyak dengan selisih tujuh gol dari pesaing terdekatnya. Al-Ahli juga menambah poin mereka menjadi 27 dan menempati peringkat keempat, sementara Al-Taawoun tertahan di angka 5 poin di peringkat ke-17 atau kedua dari bawah.

Baca Juga: “Pemain Ini Harus Jadi Starter”: Legenda United Desak Pochettino Ambil Keputusan Berani