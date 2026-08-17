Bek asal Portugal, Joao Cancelo, akhirnya mewujudkan mimpinya untuk bergabung secara permanen dengan Barcelona setelah mengakhiri keterikatannya dengan Al Hilal Saudi dan memutuskan kembali ke klub Catalan itu lewat transfer gratis, memulai babak baru dalam kariernya dengan seragam Barcelona melalui kontrak yang berlaku hingga Juni 2029.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Cancelo tiba di Barcelona siang ini untuk menandatangani kontrak barunya bersama klub, setelah berhasil mengakhiri kontraknya dengan Al Hilal yang masih tersisa satu musim, sehingga ia kembali ke tim yang pernah ia bela sebelumnya dengan status pinjaman.

Bek Portugal itu mengenal betul suasana Barcelona setelah bermain untuk klub tersebut pada musim 2023-2024 dan 2025-2026. Musim pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez saat datang dari Manchester City, dan musim kedua bersama Hansi Flick setelah pindah dengan status pinjaman dari Al Hilal pada Januari lalu, sebelum akhirnya keinginannya untuk bertahan menjadi kenyataan.

Sebelumnya, Al Hilal sempat meminta 10 juta euro sebagai imbalan melepas Cancelo, tetapi sang pemain berhasil mendorong klub Saudi itu untuk membatalkan kontraknya, dengan memanfaatkan fakta bahwa ia tidak masuk dalam perhitungan pelatih Simone Inzaghi, di samping kebutuhan Al Hilal untuk mengurangi jumlah pemain asingnya sesuai regulasi Liga Saudi.

Sebelum meninggalkan Arab Saudi menuju Barcelona, Cancelo mengunggah foto dari dalam pesawat dan menulis komentar singkat yang membawa isyarat jelas tentang tujuannya: "Aku pulang ke rumah", sebagai tanda kelekatannya dengan klub Catalan itu dan keinginannya yang lama untuk kembali ke tim tersebut.

Pemain Portugal itu menunjukkan kebahagiaan besarnya atas rampungnya transfer ini, menegaskan bahwa ia telah melakukan segala yang ia bisa demi kembali ke Barcelona, bahkan ia mengungkap kesediaannya untuk merelakan sebagian gajinya demi mewujudkan keinginannya. Ia mengatakan bahwa ia telah memberi tahu Deco bahwa pilihannya sudah jelas: "Entah pindah ke Barcelona atau tetap di Al Hilal tanpa menit bermain yang reguler".

Cancelo menambahkan bahwa Barcelona baginya adalah klub yang istimewa, menegaskan keinginannya untuk membantu tim bersaing dan meraih gelar sebanyak mungkin, di saat klub terus membangun skuad yang kuat untuk musim baru.

Cancelo memiliki kelebihan penting berupa kemampuannya bermain di posisi bek kanan maupun bek kiri, yang memberi Flick fleksibilitas tambahan dalam susunan pemainnya, sementara sang pemain menilai bahwa kepulangannya kali ini berbeda, setelah statusnya berubah dari sekadar pemain pinjaman menjadi pemain yang terikat dengan Barcelona lewat kontrak berdurasi tiga musim.

Diperkirakan tidak akan ada acara perkenalan resmi bagi pemain Portugal itu mengingat ia sudah mengenal suasana klub dan pernah mengenakan seragam Barcelona, tetapi kedatangannya kali ini membawa makna yang berbeda, karena Cancelo kembali ke "rumah" yang terus ia kejar sejak berakhirnya pengalaman pertamanya bersama tim.