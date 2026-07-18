Video: Aksi mengejutkan... Pemain Argentina mencabut jantung Messi menjelang final Piala Dunia

Nicholas Otamendi, bek tim nasional Argentina, sempat menimbulkan ketegangan di dalam kamp “El Tango”, setelah nyaris melukai kapten Lionel Messi selama sesi latihan terakhir, dalam rangka persiapan menghadapi Spanyol di final Piala Dunia 2026.

Para penggemar Argentina menanti-nantikan pertandingan penentu ini, dengan harapan Messi dapat memimpin timnas negaranya mempertahankan gelar Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut, di babak terakhir karier bersejarahnya bersama "El Tango".

Surat kabar Spanyol “AS” mempublikasikan sebuah video dari sesi latihan timnas Argentina, yang memperlihatkan tekel keras dari Otamendi terhadap kaki Messi saat berebut bola, sebuah adegan yang memicu kekhawatiran para penggemar yang takut kapten mereka mengalami cedera menjelang final yang dinanti-nantikan.

Namun, Messi dengan cepat menanggapi situasi tersebut; ia mengangkat kakinya dari tanah pada detik-detik terakhir, sehingga berhasil menghindari benturan dan menjauh dari rekan setimnya tanpa mengalami cedera apa pun.

Setelah insiden tersebut berakhir, Messi menatap Otamendi sambil tersenyum, sementara bek asal Argentina itu tampak malu-malu, sebelum akhirnya membalas senyuman kaptennya. Momen tersebut pun berakhir dalam suasana yang ramah, setelah sempat membuat para penonton menahan napas selama beberapa detik.







