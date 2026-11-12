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Pemain sayap Real Madrid asal Pantai Gading, Yan Diomande, mencuri perhatian di luar lapangan hijau, setelah muncul dalam sebuah video yang beredar saat ia membagikan sejumlah uang kepada beberapa suporter timnas negaranya, yang berkumpul di balik pembatas di sekitar kamp latihan tim nasional untuk menyaksikan para pemain, dalam sebuah gestur yang memicu reaksi luas di platform media sosial.

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Inisiatif ini terjadi saat pemain muda tersebut berada di kamp pemusatan latihan timnas Pantai Gading, sebagai persiapan menghadapi Gambia. Rekaman yang dirilis situs "Le Media 100 Filtres" memperlihatkan interaksi Diomande dengan para suporter, serta pemberian uang kertas pecahan Franc Afrika kepada para penggemar yang berkerumun untuk melihatnya.

Gestur pemain Real Madrid itu tidak terbatas pada pembagian uang. Dalam sebuah video yang beredar, seorang penggemar menyebutkan bahwa Diomande memberinya sekeranjang buah di samping uang kertas senilai 10 ribu Franc Afrika, atau setara dengan sekitar 15 euro, seraya menegaskan bahwa sejumlah orang yang hadir turut menikmati inisiatif sang pemain.

Tindakan Diomande mendapat pujian luas dari suporter Pantai Gading, yang melihat pemandangan tersebut sebagai bentuk penghargaan sang pemain atas dukungan rakyat negerinya, serta kesungguhannya untuk membagikan sebagian kesuksesannya kepada mereka. Terlebih lagi, kariernya mengalami perubahan pesat dalam waktu singkat, setelah berubah dari pemain yang sedang menanjak menjadi salah satu wajah muda terkemuka dalam sepak bola Eropa.

Tampil gemilang

Diomande tengah menjalani periode penampilan gemilang. Ia termasuk pemain Real Madrid yang memberikan lompatan besar bagi pelatih Jose Mourinho dalam beberapa pekan terakhir.

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Diomande mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan rekan setimnya, Vinicius Junior, bahkan menempatkannya dalam posisi yang sangat sulit sebelum ia kembali dari sanksi larangan bermain di La Liga.

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Diomande menunjukkan dominasinya, terutama dalam hal dribel, dengan mengungguli seluruh pemain Real Madrid musim ini. Ia menjadi pemain tersukses kedua dalam hal dribel di La Liga dengan torehan 43 dribel, dan hanya diungguli oleh Lamine Yamal yang mencatat 57 dribel. Meski demikian, rata-rata pemain Real Madrid itu lebih baik, karena ia berhasil melakukan dribel setiap 20 menit, dibandingkan satu dribel setiap 23 menit untuk bintang Barcelona tersebut, sehingga persaingan di antara keduanya untuk gelar peng-dribel terbaik pun memanas.

Dari Leganes dan Leipzig ke Real Madrid

Diomande berusia 19 tahun. Ia lahir di Abidjan pada 14 November 2006, dan memulai perjalanannya menuju level profesional melalui Amerika Serikat, sebelum pindah ke Spanyol dan bergabung dengan Leganes pada tahun 2024. Ia kemudian menjalani pengalaman bersama Leipzig Jerman pada musim 2025-2026, di mana ia menarik perhatian dengan penampilan ofensifnya.

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Penampilan gemilangnya di Liga Jerman mengantarkannya pada langkah besar dalam kariernya, setelah Real Madrid mengumumkan perekrutannya dari Leipzig pada 6 Agustus 2026, dengan kontrak yang berlaku hingga 30 Juni 2033, untuk memulai pengalaman baru dengan seragam klub kerajaan tersebut.

Sang pemain pun menjadi salah satu nama yang mendapat perhatian besar dari para suporter di Pantai Gading, di tengah kenaikannya yang pesat di level klub dan timnas, setelah berubah dari talenta muda menjadi pemain di skuad salah satu klub terbesar di dunia.

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Gestur ini hadir menjelang laga yang dinanti antara Pantai Gading dan Gambia, yang memberikan Diomande kesempatan baru untuk tampil dengan seragam timnas negaranya, setelah kali ini ia mencuri perhatian lewat sebuah inisiatif di luar lapangan, yang kembali menyorot keterikatannya dengan suporter tanah airnya.