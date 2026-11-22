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Bintang Argentina Lionel Messi memicu kontroversi besar dalam laga Inter Miami melawan Columbus Crew. Ia terlibat adu mulut dengan salah satu pemain lawan, sebelum mengarahkan bola ke wajah pemain tersebut saat hendak melakukan lemparan ke dalam. Insiden ini kembali membuka perdebatan soal cara wasit memperlakukan para bintang besar dan sejauh mana aturan disiplin diterapkan tanpa pandang bulu.

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Menit-menit akhir babak pertama diwarnai ketegangan antara Messi dan penyerang Columbus Crew asal Cile, Gonzalo Tapia, setelah Tapia berusaha menghalangi sang bintang Argentina melakukan lemparan ke dalam dengan cepat.

Karena Tapia terus mengganggu dan berupaya menunda dimulainya kembali permainan, Messi merespons situasi itu dengan emosi, sebelum mengarahkan bola ke wajah pemain Cile tersebut, yang langsung terjatuh akibat insiden itu.

Wasit Allen Chapman turun tangan untuk meredakan situasi, tetapi keputusannya justru memicu banyak perdebatan. Ia memberikan kartu kuning kepada Messi dan Tapia sekaligus, tanpa mengeluarkan kartu merah, meski para pemain Crew melayangkan protes.

Rekaman yang beredar memperlihatkan bola mengenai wajah pemain Columbus, sehingga insiden ini menjadi sorotan utama media olahraga.

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Kekalahan Telak Menambah Krisis Inter Miami

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Insiden ini terjadi pada malam yang buruk bagi Inter Miami, yang kalah 0-3 dari Columbus Crew di kandang sendiri pada laga pembuka seri babak pertama playoff MLS, yang menggunakan format best-of-three.

Gonzalo Tapia membuka keunggulan Columbus lewat penalti pada menit kedelapan, setelah kiper Inter Miami Dayne St. Clair menjatuhkannya di dalam kotak penalti.

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Tugas tuan rumah makin sulit pada menit ke-36, setelah Gonzalo Luján diusir keluar lapangan usai menerima kartu kuning kedua, sehingga tim harus menyelesaikan laga dengan sepuluh pemain.

Di babak kedua, Taha Habroune menambah gol kedua Columbus pada menit ke-52, sebelum Tapia kembali mencetak gol keduanya sekaligus gol ketiga timnya pada menit ke-58.

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Meski Messi terus berupaya dan sempat menyia-nyiakan dua peluang berbahaya di babak pertama, kiper Patrick Schulte berhasil menggagalkan semua usahanya dan menutup laga dengan nirbobol berkat penampilan gemilangnya.

Messi Terancam Tersingkir Lebih Awal

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Kekalahan ini terasa dua kali lebih berat bagi Inter Miami, sang juara bertahan MLS, karena kini mereka wajib menang di kandang lawan pada laga kedua melawan Columbus pada 27 November untuk memaksakan laga ketiga sebagai penentuan. Jika kalah, perjalanan mereka di kompetisi ini akan berakhir.

Sebelum laga dimulai, Messi menerima penghargaan Sepatu Emas MLS setelah menutup musim reguler dengan torehan 26 gol dan 17 assist. Dengan demikian, ia meraih penghargaan tersebut untuk musim kedua secara beruntun.

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Alhasil, malam perayaan pencapaian individu Messi berubah menjadi salah satu malam tersulit bagi dirinya dan timnya, dengan kekalahan telak, kontroversi keputusan wasit, serta ancaman nyata tersingkir lebih awal dari perburuan gelar.