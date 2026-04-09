Video: Aksi bek Atlético ini pernah terulang sebelumnya di Liga Champions... Lihat apa yang dilakukan wasit

Pertandingan antara Barcelona dan Atlético Madrid, Rabu kemarin di Liga Champions, diwarnai insiden kontroversial yang menjadi sorotan media internasional dan memicu kemarahan klub Catalan tersebut.

Barcelona kalah 2-0 di kandang sendiri, Camp Nou, dari Atletico Madrid pada leg pertama perempat final Liga Champions, sehingga memperumit misi mereka untuk lolos ke semifinal. Perlu dicatat bahwa pertandingan tersebut juga diwarnai dengan kartu merah yang diterima bek Barcelona, Pau Kubarsi, menjelang akhir babak pertama.

Leg kedua dijadwalkan berlangsung di Stadion Metropolitano, Selasa malam mendatang, untuk menentukan tim yang lolos ke semifinal dan akan menghadapi pemenang antara Arsenal dan Sporting Lisbon.

Pertandingan ini diwarnai kontroversi wasit yang besar, setelah kiper Atletico, Juan Musso, mengoper bola dari tendangan gawang kepada rekan setimnya, bek Marc Poblet, yang berdiri dekat dengannya di area enam yard, sebelum Poblet menahannya dengan tangan dan memainkannya kembali, di hadapan penonton yang terkejut.

Para pemain Barcelona dan pelatih mereka, Hans Flick, menuntut agar diberikan tendangan penalti, dengan alasan bek tersebut menyentuh bola dengan tangannya di dalam kotak penalti, namun wasit asal Jerman, Stefan Kovac, memerintahkan agar permainan dilanjutkan seperti biasa.

Insiden ini terjadi pada menit ke-54 saat Atlético Madrid unggul 1-0, dengan catatan bahwa Bobel telah menerima kartu kuning.

Adegan ini mengingatkan kembali pada apa yang terjadi musim lalu dalam pertandingan Club Brugge melawan Aston Villa di babak pertama Liga Champions, ketika bek tim Inggris, Tyrone Mings, melakukan tindakan yang sama, namun wasit saat itu langsung memberikan tendangan penalti.

Jaringan "BeIN Sports" memposting video yang menggabungkan kedua insiden tersebut di halaman resmi mereka di "Facebook" untuk membandingkannya.
















