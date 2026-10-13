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Gol cepat membuka jalan Spanyol menuju tiga poin

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Atletico Madrid memecahkan kutukan panjang di Liga Champions, setelah meraih kemenangan menarik atas tamunya Manchester United dengan skor 2-0 di Stadion "Metropolitano" dalam pekan kedua fase liga turnamen Eropa tersebut, dengan memanfaatkan keunggulan jumlah pemain.

Atletico Madrid pun menang untuk pertama kalinya atas tim Inggris pada fase liga (atau fase grup dalam format lama) Liga Champions, setelah sebelumnya kalah dalam 7 pertandingan dan bermain imbang 4 kali.

Sebaliknya, Manchester United hanya kalah untuk kedua kalinya dalam 12 pertemuan terakhirnya menghadapi tim-tim Spanyol, karena mereka meraih 7 kemenangan dan 3 hasil imbang.

Atletico juga merebut kemenangan Eropa pertamanya musim ini untuk mengoleksi 3 poin pertama, setelah kalah 1-2 dari Liverpool pada pekan pembuka, sementara Manchester United menerima kekalahan pertamanya, mengingat mereka menggulung Sabah dengan empat gol tanpa balas pada pekan pertama, sehingga koleksi poinnya tertahan di angka 3.

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Dengan kemenangan ini, Atletico Madrid menambah penderitaan tim Inggris di bawah kepemimpinan Michael Carrick, setelah awal yang bencana di Premier League, karena mereka hanya meraih 6 poin dalam 6 pekan pertama, hal yang mengancam sang pelatih dengan pemecatan.

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Gol mengejutkan

Pertandingan dimulai dengan tempo cepat, dan Atletico Madrid tidak memberi kesempatan kepada lawannya untuk mengambil napas, karena mereka mengejutkan sang lawan dengan sebuah gol pada menit pertama, setelah Alex Baena berlari dan mengirim bola datar yang diarahkan Pablo Barrios ke gawang Inggris tersebut.

Manchester United bangkit setelah gol tersebut, dan mulai mengancam gawang tuan rumah dengan peluang-peluang berbahaya melalui Bryan Mbeumo, namun mereka gagal menyamakan kedudukan pada babak pertama.

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Bahkan keadaan nyaris semakin rumit setelah gawang mereka bergetar untuk kedua kalinya pada menit 42 lewat kaki Johnny Cardoso, tetapi wasit membatalkan gol itu setelah adanya sentuhan tangan dari Marcos Llorente, yang mengirimkan bola kepada Cardoso.





Kartu merah mempersulit tugas United

Pada babak kedua, saat Manchester United sedang mencari gol penyeimbang, tim besutan pelatih Michael Carrick menerima pukulan baru.

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Manchester United terpaksa bermain dengan kekurangan pemain pada 15 menit terakhir pertandingan, setelah pemain internasional Prancis Leny Yoro diusir dengan kartu merah langsung usai menghalangi Jonathan David, yang sedang melaju untuk berhadapan satu lawan satu dengan kiper.

Atletico Madrid memanfaatkan permainan melawan 10 pemain, dan memperkuat keunggulan mereka dengan gol kedua yang dicetak Ademola Lookman pada menit 79 dari bola rebound yang memantul dari kiper di dalam kotak penalti.