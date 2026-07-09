Tim nasional Prancis memastikan lolos ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tim nasional Maroko dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya di babak perempat final. Dengan demikian, "Les Bleus" kembali menunjukkan keunggulan mereka atas "Singa Atlas" di babak gugur Piala Dunia, dalam laga yang menampilkan penampilan gemilang dari Yassine Bounou, meskipun gawangnya kebobolan dua gol, setelah ia menggagalkan tendangan penalti dari Kylian Mbappé, yang mengalami cedera yang mengkhawatirkan kubu Prancis, karena dikhawatirkan ia akan absen dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

Timnas Prancis menguasai pertandingan sejak menit-menit awal, dan Kylian Mbappé nyaris membuka skor pada menit keempat, namun Yassine Bounou menepis tendangannya dengan gemilang, sebelum kiper asal Maroko itu kembali menyelamatkan sundulan berbahaya dari Dayot Upamecano beberapa detik kemudian.



Keunggulan Prancis terus berlanjut di tengah upaya beruntun dari Désiré Doué dan Ousmane Dembélé, sementara timnas Maroko hanya mampu melancarkan beberapa serangan balik yang tidak menimbulkan ancaman nyata bagi gawang Mike Maignan.

Momen paling menonjol terjadi pada menit ke-25 ketika wasit asal Argentina, Facundo Tiu, memberikan tendangan penalti untuk Prancis setelah pelanggaran yang dilakukan Nasir Mazraoui terhadap Kylian Mbappé.

Mbappé maju untuk mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-28, namun Yassine Bono terus menunjukkan penampilan gemilangnya; ia mengantisipasi sudut kanan dan menepis bola dengan cemerlang, sehingga mempertahankan skor imbang dan memberikan dorongan moral yang besar bagi Maroko.



Meskipun “Singa Atlas” bertahan dengan gigih, Prancis terus menekan dan nyaris unggul sebelum akhir babak pertama, setelah Lucas Deny melepaskan tendangan keras yang membentur mistar gawang, sehingga babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0.

Di awal babak kedua, dominasi Prancis terus berlanjut, hingga Kylian Mbappé berhasil menembus pertahanan Maroko pada menit ke-60, setelah memanfaatkan serangan terorganisir dan melepaskan tendangan keras yang menggetarkan jala gawang, membawa timnya unggul.



Mohamed Wahbi merespons dengan melakukan beberapa pergantian pemain; ia memasukkan Sofyan Rahimi dan Sofyan Amrabat, lalu Jassim Yassin dan Zakaria Al-Wahdi, dalam upaya mengejar ketertinggalan, namun tim Prancis terus mengendalikan jalannya pertandingan.

Pada menit ke-66, bola sampai ke Ousmane Dembélé yang berlari ke tepi kotak penalti, lalu melepaskan tendangan ke arah gawang, dan bola pun masuk ke gawang, menandai gol kedua bagi timnas Prancis.



Pertandingan ini juga diwarnai dengan kartu kuning yang diterima Issa Diop, sementara Didier Deschamps terpaksa mengganti Kylian Mbappé pada menit ke-77 setelah ia mengalami cedera, sehingga Jean-Philippe Mateta masuk menggantikannya. Selain itu, ia juga memasukkan Bradley Barcola menggantikan Désiré Doué.

Di menit-menit akhir, timnas Maroko berusaha bangkit, dan nyaris memperkecil ketertinggalan pada menit ke-83 ketika Ezzedine Ounahi melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, namun Mike Maignan tampil gemilang dan menepisnya dengan cemerlang.

Satu menit kemudian, sundulan Nael El Ainaoui meleset tipis di samping tiang gawang setelah tendangan sudut yang dieksekusi oleh Achraf Hakimi.

Di sisi lain, timnas Prancis terus mengancam gawang lawan, di mana Yassine Bono menggagalkan peluang satu lawan satu dari Bradley Barcola pada menit ke-88, sebelum Jean-Philippe Mateta membuang peluang emas dengan sundulan yang melambung di atas mistar gawang setelah menindaklanjuti tendangan sudut.

Meskipun wasit menambahkan enam menit waktu tambahan, skor tidak berubah, dan wasit pun meniup peluit akhir, mengumumkan kemenangan Prancis dengan skor 2-0 serta lolosnya mereka ke semifinal Piala Dunia 2026, di tengah kekhawatiran terkait cedera kapten Kylian Mbappé.