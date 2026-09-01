Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Akankah Ia Tampil di El Clasico? Martinelli Tiba di Riyadh untuk Bergabung dengan Al Hilal

Transfers
G. Martinelli
Al Hilal vs Al Ahli
Al Hilal
Al Ahli
Saudi Pro League
Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
Brasil
Arab Saudi
Inggris

Winger asal Brasil itu akan menjadi rekrutan asing ketiga bagi "sang pemimpin"

Winger asal Brasil milik Arsenal, Gabriel Martinelli, tiba di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, untuk bergabung dengan klub Al Hilal pada bursa transfer musim panas ini.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" merilis sebuah video yang memperlihatkan Martinelli setibanya di Riyadh, sebelum ia menaiki sebuah mobil pribadi dalam perjalanannya untuk merampungkan kontraknya dengan "Al Za'eem" pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Kedatangan ini terjadi hanya beberapa menit sebelum dimulainya el clasico pertama Al Hilal pada musim baru, melawan rival tradisional Al Ahli, di Stadion Kingdom Arena, dalam laga tunda dari pekan ketiga Liga Roshn Saudi.

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

Menurut saluran "Thmanyah", Martinelli diperkirakan akan tiba di Stadion Kingdom Arena untuk menyaksikan laga el clasico antara Al Hilal dan Al Ahli.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Chelsea crest
Chelsea
CHE

Sebelumnya, laporan-laporan media mengungkap bahwa Al Hilal telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk mendatangkan winger Brasil tersebut dengan kontrak jangka panjang, senilai lebih dari 65 juta euro, termasuk tambahan.

Martinelli akan menjadi rekrutan asing ketiga Al Hilal pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, setelah winger asal Belanda Crysencio Summerville dari West Ham United, dan penyerang Inggris Ollie Watkins dari Aston Villa.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google