Winger asal Brasil milik Arsenal, Gabriel Martinelli, tiba di ibu kota Arab Saudi, Riyadh, untuk bergabung dengan klub Al Hilal pada bursa transfer musim panas ini.

Surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat" merilis sebuah video yang memperlihatkan Martinelli setibanya di Riyadh, sebelum ia menaiki sebuah mobil pribadi dalam perjalanannya untuk merampungkan kontraknya dengan "Al Za'eem" pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Kedatangan ini terjadi hanya beberapa menit sebelum dimulainya el clasico pertama Al Hilal pada musim baru, melawan rival tradisional Al Ahli, di Stadion Kingdom Arena, dalam laga tunda dari pekan ketiga Liga Roshn Saudi.

Menurut saluran "Thmanyah", Martinelli diperkirakan akan tiba di Stadion Kingdom Arena untuk menyaksikan laga el clasico antara Al Hilal dan Al Ahli.

Sebelumnya, laporan-laporan media mengungkap bahwa Al Hilal telah mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk mendatangkan winger Brasil tersebut dengan kontrak jangka panjang, senilai lebih dari 65 juta euro, termasuk tambahan.

Martinelli akan menjadi rekrutan asing ketiga Al Hilal pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, setelah winger asal Belanda Crysencio Summerville dari West Ham United, dan penyerang Inggris Ollie Watkins dari Aston Villa.