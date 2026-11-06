Kemenangan berharga tidak menghalangi Juventus membuat pelatihnya, Luciano Spalletti, naik pitam. Ia kehilangan kendali emosinya pada menit-menit akhir pertandingan melawan AZ Alkmaar dari Belanda, setelah salah seorang pemainnya melakukan kesalahan defensif yang nyaris membuat tim kehilangan kemenangan.

Juventus meraih kemenangan sulit atas tuan rumah Alkmaar dengan skor (2-1), kemarin Kamis, di Stadion AFAS, dalam laga pekan keempat fase liga ajang Liga Europa.

Meski timnya unggul dan menguasai jalannya pertandingan, Spalletti tidak kuasa menahan amarahnya kepada bek asal Kolombia Juan Cabal, akibat kesalahan posisi yang memberi tuan rumah peluang berbahaya, yang berakhir dengan gol yang kemudian dianulir karena offside.

Menurut situs "Foot Mercato" dari Prancis yang mengutip surat kabar "La Gazzetta dello Sport" dari Italia, Spalletti mendekati Cabal dalam keadaan sangat marah, dan berteriak di depan wajahnya sambil mengancam: "Aku akan memukulmu!".

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Kamera menangkap pelatih berusia 67 tahun itu saat melontarkan gestur marah dan memarahi pemainnya dengan keras, sementara sang bek tetap diam tanpa membuat situasi berkembang menjadi pertikaian yang lebih besar.

Kesalahan Cabal bukanlah satu-satunya penyebab kemarahan pelatih asal Italia itu, karena sebelumnya Lloyd Kelly telah kehilangan bola dengan cara yang berbahaya, sehingga memungkinkan Alkmaar memperkecil ketertinggalan melalui Mexx Meerdink, dan mengembalikan ketegangan pada menit-menit akhir pertandingan.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Spalletti menghindari pembicaraan langsung mengenai insiden tersebut, tetapi ia melontarkan kritik yang jelas kepada para pemainnya akibat menurunnya konsentrasi mereka dan kurangnya kecepatan bertindak dalam situasi defensif. Ia berkata: "Apa yang tidak meyakinkan saya dari Juventus? Saya merasa yakin ketika saya melihat komitmen penuh dari para pemain".

Ia menambahkan sambil menegaskan pentingnya mengambil keputusan tanpa ragu: "Keputusan yang tidak kamu ambil lebih buruk daripada keputusan yang salah; karena ketika kamu mengambil keputusan, meski itu buruk dan kamu melakukan kesalahan, maka biayanya lebih kecil daripada biaya tidak mengambil keputusan apa pun".

Meski ketegangan mendominasi menit-menit akhir, Juventus berhasil mempertahankan keunggulannya dan keluar dengan tiga poin, sehingga memperkuat peluangnya untuk lolos ke babak 16 besar turnamen.