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Video: Air mata Ronaldo menandai akhir dari tarian terakhirnya di Piala Dunia

C. Ronaldo
Portugal vs Spain
Portugal
Spain
World Cup
Portugal
Spanyol
AS

Bintang Portugal dalam keadaan terombang-ambing

Tirai telah ditutup bagi perjalanan Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal di Piala Dunia, setelah kekalahan mengejutkan dari Spanyol (0-1) dalam pertandingan babak 16 besar edisi 2026.

Sebelumnya, Ronaldo telah mengumumkan dalam konferensi pers prapertandingan bahwa Piala Dunia kali ini adalah yang terakhir baginya bersama Portugal.

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Setelah peluit akhir dibunyikan, Ronaldo pun menangis di hadapan lensa para fotografer, karena ia tak mampu menahan emosinya, mengingat ia bermimpi mengakhiri kariernya dengan gelar bersejarah ini.

Ronaldo merupakan pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah turnamen ini, yakni 6 edisi, mulai dari tahun 2006 hingga 2026.

World Cup
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ESP
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TBD

Ronaldo telah mencetak 11 gol dalam 27 pertandingan yang ia jalani di Piala Dunia sejak awal kariernya, serta memberikan 3 assist, dengan catatan ia mencetak 3 gol pada edisi kali ini.




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