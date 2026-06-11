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Raul Jimenez Mexico South AfricaGetty Images

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Video: Air mata kebahagiaan... Jiménez mengalahkan Afrika Selatan dengan gol bersejarah

Mexico vs South Africa
Mexico
South Africa
World Cup
R. Jimenez
Meksiko
Afrika Selatan

Gol penentu kemenangan

Timnas Meksiko melanjutkan awal yang sempurna di Piala Dunia 2026, setelah Raúl Jiménez berhasil mencetak gol kedua untuk negaranya saat menghadapi Afrika Selatan dalam pertandingan pembuka turnamen tersebut.

Gol tersebut tercipta setelah timnas Meksiko menguasai jalannya pertandingan sejak menit-menit awal, memanfaatkan semangat tinggi yang menyertai awal yang kuat dari tuan rumah.

Jiménez tak bisa menahan diri setelah mencetak gol, ia pun menangis terharu oleh momen bersejarah tersebut dan gol pertamanya dalam sejarah turnamen Piala Dunia, di tengah sorak-sorai meriah dari rekan-rekannya dan para pendukung Meksiko yang hadir di tribun.

Timnas Meksiko membuka skor lebih awal melalui Julian Kienyonis, yang mencatatkan namanya dalam sejarah turnamen setelah mencetak gol pertama Piala Dunia 2026 pada menit kesembilan pertandingan, memanfaatkan kesalahan fatal dari kiper Afrika Selatan, Williams.

Timnas Meksiko berlaga di Grup A yang juga dihuni oleh Korea Selatan, Ceko, dan Afrika Selatan, dan berusaha meraih awal yang kuat untuk mendekati lolos ke babak gugur.

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