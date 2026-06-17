Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, mencetak rekor legendaris baru setelah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia, bersama dengan pemain Jerman Miroslav Klose.

Messi mencetak tiga gol "hat-trick" ke gawang timnas Aljazair, dalam pertandingan yang digelar dini hari Rabu ini di Stadion "Arrowhead" dalam Grup 10 pada edisi turnamen kali ini.

Messi tak bisa menahan air matanya; ia menangis haru saat merayakan gol pertamanya dalam pertandingan tersebut.

Ini adalah hat-trick pertama dalam karier Piala Dunia Messi, sehingga total golnya menjadi 16, menyamai rekor Klose yang sudah pensiun, dan “La Pulga” kini hanya berjarak satu gol lagi untuk memegang rekor bersejarah tersebut sendirian, menurut “Opta”.

Messi juga mencetak hat-trick pertamanya di edisi 2026 ini, sehingga memuncaki daftar pencetak gol terbanyak turnamen ini sejak dini.

Dengan hat-trick ini, Messi melampaui Kylian Mbappé, Gerd Müller (14 gol), dan Ronaldo (15 gol).

Menurut Opta, Messi juga menjadi pemain tertua yang mencetak hat-trick dalam sejarah Piala Dunia pada usia 38 tahun dan 357 hari, mengungguli Cristiano Ronaldo, yang melakukan hal yang sama pada usia 33 tahun dan 130 hari.