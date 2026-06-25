Kiper veteran Meksiko, Guillermo Ochoa, menyamai prestasi bersejarah yang diraih oleh duo legendaris, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, di Piala Dunia 2026.

Meksiko mengalahkan Republik Ceko dengan skor 3-0 pada hari Kamis ini, dalam pertandingan putaran ketiga babak penyisihan grup. Pada menit ke-78, Ochoa masuk sebagai pemain pengganti, menandai penampilannya yang keenam dalam sejarah Piala Dunia, di tengah sambutan meriah dan tepuk tangan hangat yang menggema di Stadion Azteca.









Pada putaran pertama babak penyisihan grup, pemain Argentina Lionel Messi dan pemain Portugal Cristiano Ronaldo juga mencatatkan prestasi yang sama.

Ketiga pemain ini adalah satu-satunya dalam sejarah yang telah berpartisipasi dalam 6 edisi Piala Dunia.

Ochoa mendapat sambutan meriah dari para pemain Meksiko dan staf pelatih saat diganti, di tengah sorakan gemuruh dari para penonton.

Segera setelah peluit akhir dibunyikan, kiper veteran itu pun menangis, namun para pemain Meksiko segera mengelilinginya dan merayakan pencapaian bersejarah yang diraihnya.







