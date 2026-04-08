Video: Ahli wasit mengakhiri perdebatan seputar tendangan penalti yang menentukan bagi Al-Ahli melawan Al-Fayha

Seorang ahli wasit telah menyelesaikan kontroversi seputar tendangan penalti yang tidak diberikan untuk Al-Ahli Jeddah, dalam laga melawan Al-Fayha di Liga Roshen Saudi.

Al-Ahli bermain imbang 1-1 dengan Al-Fayha dalam pertandingan yang digelar hari Rabu ini di Stadion Al-Majma'ah, pada putaran ke-29 Liga Roshen.

Pada menit kedelapan tambahan waktu, bola mengenai tangan Filanueva, bek Al-Fayha, di dalam kotak penalti, saat rekan setimnya, Chris Smalling, berusaha menghalau bola.

Para pemain Al-Ahli meminta wasit untuk memberikan tendangan penalti, namun wasit awalnya menolak. Mereka terus menekan wasit, hingga akhirnya wasit memutuskan untuk memeriksa tayangan ulang video (VAR), namun tetap menolak memberikan penalti, yang memicu kemarahan besar.

Ahli wasit Mesir, Mohamed Kamal Risha, menegaskan kebenaran keputusan wasit, dengan menyatakan bahwa sentuhan tangan tersebut tidak disengaja setelah bola memantul dari rekan setimnya.

Risha mengatakan dalam pernyataannya kepada surat kabar "Al-Riyadiah" Saudi: "Pada masa injury time pertandingan Al-Fayha dan Al-Ahli, keputusan wasit untuk menolak memberikan tendangan penalti kepada Al-Ahli adalah benar. Sentuhan tangan tersebut tidak disengaja setelah bola memantul dari rekan setim."

Perlu dicatat bahwa hasil imbang ini mengangkat perolehan poin Al-Ahli menjadi 66, yang menempatkannya di posisi kedua klasemen sementara Liga Saudi, dengan selisih 4 poin di belakang Al-Nassr yang telah memainkan satu pertandingan lebih sedikit.