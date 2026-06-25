Video: Afrika Selatan lolos untuk pertama kalinya... dan Korea Selatan menanti

Tim nasional Afrika Selatan berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 pada dini hari Kamis ini, dalam pertandingan ketiga Grup A.

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut tercipta pada menit ke-63 melalui tendangan Thabelo Maseko dari dalam kotak penalti, setelah menerima umpan silang dari sisi kiri.

Sebagian besar prediksi mengunggulkan Korea Selatan, namun tim “Bafana Bafana” berhasil lolos ke babak gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Afrika Selatan mengakhiri Grup A di posisi kedua dengan raihan 4 poin, di belakang Meksiko yang memuncaki klasemen dengan 9 poin.

Sementara itu, Korea Selatan masih menanti nasibnya setelah babak penyisihan grup berakhir dengan harapan lolos sebagai salah satu dari tiga tim terbaik, di mana mereka saat ini berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan selisih gol -1.

Perlu dicatat bahwa Afrika Selatan mengawali Piala Dunia dengan kekalahan dari Meksiko (2-0), kemudian bermain imbang dengan Republik Ceko (1-1), sebelum akhirnya merebut tiket lolos dari tangan Korea Selatan.

Dengan lolosnya ini, timnas Afrika Selatan akan berhadapan dengan timnas Kanada, yang menempati posisi kedua di Grup A, pada babak 32 besar Piala Dunia.







