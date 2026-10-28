Video: Adu Penalti Selamatkan Manchester City dari Nasib Arsenal di Piala Liga

Manchester City lolos dengan susah payah ke babak perempat final Piala Liga Inggris, setelah mengalahkan Brighton lewat adu penalti (4-3), menyusul berakhirnya waktu normal pertandingan dengan skor imbang 2-2 di Stadion "Etihad", Rabu malam.

Dalam adu penalti, Mateo Kovacic gagal mengeksekusi dari kubu Manchester City, sementara dari kubu Brighton kegagalan dialami Yasin Ayari dan Lewis Dunk.





Manchester City dan Brighton akan kembali bertemu di stadion yang sama pada Sabtu mendatang di Liga Inggris "Premier League".

Manchester City, yang menurunkan susunan pemain cadangan pada laga hari ini, lolos dari jebakan yang menjerat Arsenal, setelah tersingkir dari turnamen lewat adu penalti di tangan Fleetwood, salah satu klub Divisi Empat, dalam salah satu kejutan terbesar musim ini.

Pertandingan berikutnya MCI Premier League 11.00 BHA

Undian babak perempat final dijadwalkan akan digelar kemudian, dengan diikuti Manchester City dan 7 klub lainnya.

Brighton unggul terlebih dahulu pada menit ke-30 melalui Malick Yalcouye dengan tendangan yang membentur wajah kiper lalu masuk ke gawang, namun tuan rumah menyamakan kedudukan 5 menit sebelum berakhirnya babak pertama lewat sentuhan Mateo Kovacic dengan tembakan dari luar kotak penalti yang mengecoh kiper.

Brighton kembali unggul pada menit ke-47 lewat gol Georginio Rutter yang memanfaatkan umpan silang mendatar, sebelum Manchester City kembali menyamakan kedudukan lewat tembakan Rayan Cherki yang membentur kaki rekan setimnya, Vitor Reis, pada menit ke-72.