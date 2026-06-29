Video: Adu penalti... Paraguay menciptakan kejutan dan menyingkirkan Jerman dari Piala Dunia

Tim nasional Paraguay menciptakan kejutan dan menyingkirkan Jerman dari babak 32 besar Piala Dunia 2026, setelah mengalahkannya melalui adu penalti (4-3), menyusul hasil imbang pada waktu reguler dan perpanjangan waktu (1-1), dalam pertandingan yang digelar dini hari Selasa di Stadion Boston, Amerika Serikat.

Dengan kemenangan ini, tim nasional Paraguay melaju ke babak 16 besar Piala Dunia, dan akan menghadapi pemenang pertandingan antara Prancis dan Swedia yang dijadwalkan berlangsung dini hari Rabu mendatang.

Timnas Paraguay membuka skor terlebih dahulu melalui sundulan akurat Julio Enciso pada menit ke-42, setelah menerima umpan silang dari rekan setimnya, Matías Galarza.

Timnas Jerman memulai babak kedua dengan berusaha menyamakan kedudukan secepatnya, dan berhasil melakukannya pada menit ke-54 melalui sundulan lain dari Kai Havertz, setelah umpan silang yang luar biasa dari Florian Wirtz.













Timnas Jerman mendominasi lapangan dan menguasai bola hampir sepanjang pertandingan, sementara timnas Paraguay lebih mengandalkan pertahanan serta serangan balik yang sesekali membahayakan gawang Manuel Neuer.

Penguasaan bola tim "Die Mannschaft" sebagian besar tidak membuahkan hasil di babak pertama, namun di babak kedua mereka melancarkan beberapa serangan berbahaya melalui umpan silang ke gawang tim Amerika Latin tersebut, namun skor tetap tidak berubah sehingga kedua tim harus menjalani dua babak tambahan.

Situasi di babak tambahan tetap sama, dengan dominasi Jerman dan serangan bertubi-tubi, di tengah pertahanan gigih para pemain Paraguay yang berhasil mempertahankan skor imbang.

Momen paling menonjol dalam pertandingan ini terjadi pada menit ke-102, ketika Jonathan Tah mencetak gol melalui sundulan keras setelah tendangan sudut, namun wasit asal Maroko, Jalal Jid, membatalkannya setelah memeriksa tayangan ulang video (VAR), dengan alasan pelanggaran yang dilakukan pemain Jerman, Vladimir Anton, terhadap kiper Paraguay, Orlando Gil.









Kheil menyelamatkan gawang Paraguay dari gol beberapa saat sebelum akhir babak perpanjangan waktu pertama, saat ia menepis sundulan lain dari Havertz.

Skor tetap tidak berubah di babak perpanjangan waktu kedua, di tengah kebangkitan tim Paraguay yang saling bertukar serangan dengan tim Jerman, disertai beberapa tekel keras dari kedua tim, namun tanpa perubahan skor, sehingga kedua tim harus menjalani adu penalti yang pada akhirnya dimenangkan oleh tim Paraguay.

Gol untuk tim Jerman dicetak oleh Kimmich, Musiala, dan Amiri, sementara Havertz, Voltimade, dan Tah gagal mengeksekusi tendangan penalti mereka.

Di sisi lain, gol untuk tim Paraguay dicetak oleh Mauricio, Gomez, Galarza, dan Canali, sementara Sanbria dan Balbuena gagal

Timnas Jerman lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, setelah memuncaki Grup E dengan raihan 6 poin dari dua kemenangan atas Curaçao (7-1) dan Pantai Gading (2-1), serta satu kekalahan dari Ekuador (2-1).

Di sisi lain, tim nasional Paraguay juga lolos ke babak yang sama, dengan menempati posisi ketiga di Grup 4 dengan raihan 4 poin, berkat kemenangan atas Turki (1-0) dan hasil imbang tanpa gol melawan Australia, serta kekalahan telak dari Amerika Serikat (4-1).







