Bintang Jerman, Karim Adeyemi, menyampaikan pesan perpisahan yang menyentuh kepada Borussia Dortmund dan para pendukungnya, beberapa jam setelah pengumuman resmi kepindahannya ke klub Barcelona.

Barcelona sebelumnya telah mengumumkan, pada hari Kamis, penandatanganan resmi dengan winger asal Jerman tersebut yang datang dari Borussia Dortmund, dengan kontrak yang berlaku hingga Juni 2031.

Usai prosesi penandatanganan dan perkenalannya dalam konferensi pers pertama dengan seragam Blaugrana, Adeyemi mengunggah sebuah video melalui akun-akun resminya di media sosial yang menampilkan momen-momen paling berkesan bersama seragam Dortmund.

Adeyemi berkata dalam pesannya: "Empat tahun yang tidak akan pernah aku lupakan. Terima kasih kepada rekan-rekan setim, kepada klub, dan kepada para pendukung atas perasaan, kenangan indah, dan dukungannya. Hitam dan kuning selamanya."

Dengan demikian, Adeyemi mengakhiri perjalanan yang berlangsung selama empat musim bersama Dortmund, menjalani 146 pertandingan di berbagai ajang, mencetak 36 gol dan memberikan 22 assist.

Kepindahannya ke Barcelona sekaligus menjadi reuni dengan pelatih Hansi Flick, yang pernah memberinya kesempatan tampil perdana di level internasional bersama timnas Jerman ketika ia menjadi pelatih Die Mannschaft.