Video: Adegan yang belum pernah terjadi sebelumnya... Trump menjadi tokoh utama dalam momen kontroversial di final Piala Dunia

Dalam sebuah momen yang belum pernah terjadi sebelumnya dan melanggar protokol resmi, Piala Dunia diserahkan langsung kepada Presiden AS Donald Trump di tribun penonton, selama pertandingan final besar antara Spanyol dan Argentina di Stadion MetLife, New Jersey.

Trump, yang duduk di samping istrinya Melania dan Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino, berhasil melihat trofi tersebut dari dekat dan berfoto bersama dalam suasana yang ramah, di tengah antusiasme menjelang dimulainya pertandingan penentuan.

Penampilan tidak resmi trofi ini terjadi di tengah-tengah pertandingan, jauh dari protokol resmi yang biasa, sehingga menjadi berita utama dan memicu perdebatan mengenai sifat hubungan persahabatan yang jelas antara Presiden AS dan Presiden FIFA.

Adegan ini dianggap menyimpang dari tradisi yang berlaku di final Piala Dunia, di mana trofi biasanya diserahkan kepada tim pemenang hanya setelah pertandingan berakhir dalam upacara penobatan resmi, bukan kepada tokoh politik selama pertandingan berlangsung.

Tindakan ini terjadi pada penutupan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat bersama Meksiko dan Kanada, setelah lebih dari sebulan kompetisi yang sengit dalam turnamen terbesar dalam sejarah Piala Dunia yang diikuti oleh 48 tim nasional.