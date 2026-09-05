Mohamed Aboutrika, bintang timnas Mesir, menyatakan keheranannya atas ketenangan yang ditunjukkan Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, meski baru saja menelan kekalahan pertamanya di Liga Spanyol.

Setelah meraih kemenangan dalam tiga laga pertamanya di LaLiga musim ini, Real Madrid dikalahkan tuan rumah Real Betis dengan skor 0-1 pada Jumat malam kemarin, beberapa hari sebelum memulai perjalanannya di fase liga Liga Champions Eropa melawan Inter Milan pada Selasa mendatang.

Aboutrika mengatakan melalui jaringan "beIN Sports", "Ketenangan Mourinho membuatku khawatir. Dia tenang dalam pertandingan dan juga dalam pernyataan-pernyataannya, dan ini bertentangan dengan wataknya. Aku rasa dia sedang merencanakan sesuatu. Apakah dia menunggu momen tertentu untuk meledak?".

Analis asal Mesir itu menambahkan, "Kita akan lihat apa yang terjadi melawan Inter Milan. Biasanya klub-klub besar ketika tersandung akan fokus pada pertandingan berikutnya".

Aboutrika menjelaskan bahwa Mourinho akan melepaskan ketenangannya saat ini pada momen tertentu, mungkin sebelum El Clasico (melawan Barcelona), atau setelah kekalahan kedua.

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