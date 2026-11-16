Surat kabar "The Sun" menyebutkan bahwa pertandingan tersebut berubah menjadi ajang baku hantam meski hanya laga persahabatan.

Surat kabar itu menjelaskan: "Laga persahabatan ini sama sekali bukan pertandingan sungguhan, di mana ketegangan meningkat menjelang akhir pertandingan dan kedua belah pihak saling melayangkan pukulan".

Insiden mengejutkan itu menyaksikan salah satu pemain didorong hingga terjatuh ke tanah, sementara Andy Rojas melayangkan pukulan ke wajah bintang America Dagoberto Espinoza, dan aksi kekerasan berlanjut ketika seorang pemain lain mengejar lawannya di belakang gawang.

Jelas terlihat para suporter tidak puas dengan situasi tersebut, karena mereka melempar gelas dan botol ke arah para pemain di lapangan.

Para pelatih bahkan sejumlah pemain cadangan berusaha turun tangan untuk melerai keributan, dan pada akhirnya ketegangan mereda ketika kedua tim ditarik keluar lapangan setelah didorong untuk berhenti.

Namun ada konsekuensi dari momen gegabah tersebut, di mana jumlah pemain kedua tim berkurang menjadi delapan orang, setelah 3 pemain dari masing-masing tim diusir.

Tim Red Bulls, salah satu klub Liga Sepak Bola Amerika Serikat, kehilangan jasa Nehuen Benedetti, Ronald Donkor, dan Rojas akibat keterlibatan mereka dalam aksi kekerasan.

Sementara Club America menyaksikan Emilio Lara, Ramon Juarez, dan Espinoza diusir.

Pertandingan berakhir dengan kemenangan Red Bulls 1-0 berkat gol penentu dari Benedetti.

Pelatih tim Red Bulls, Michael Bradley - putra mantan pelatih Swansea Bob - meremehkan pemandangan kacau tersebut dan mengatakan bahwa hal itu memang sudah diperkirakan dalam sepak bola.

Ia melanjutkan: "Ini sepak bola, penuh dengan emosi, selalu begitu, Anda mendengar orang-orang berkata bahwa tidak ada laga persahabatan yang sesungguhnya. Dan apa artinya itu?".

Ia menambahkan: "Sederhananya, ketika peluit ditiup, apa pun jenis permainannya, apa pun namanya, atau siapa pun lawan Anda, ketika Anda seorang pemain, ketika Anda seorang kompetitor, ketika Anda mendapatkan kesempatan, Anda ingin bermain, Anda ingin bermain bagus, Anda ingin bersaing, dan Anda ingin menang".

Ia melanjutkan: "Club America adalah klub besar dan memiliki banyak pemain yang benar-benar bagus, ini adalah pertandingan dan malam yang sangat kami nantikan, karena itu pada akhir pertandingan muncul beberapa emosi yang meluap. Itu bagian dari permainan pada malam-malam tertentu".

Rekor kartu merah

Pada tanggal 4 bulan ini, sebuah pertandingan sepak bola di Brasil masuk ke dalam Guinness Book of Records, setelah menyaksikan 51 kasus pengusiran.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa pertandingan Uberlandia melawan Mamore dalam turnamen Negara Bagian Minas Gerais Brasil, U-20, berujung pada pengusiran 51 pemain.

Pertandingan terhenti pada menit ke-54 setelah terjadi keributan hebat yang melibatkan hampir seluruh orang yang berada di lapangan.

Angka ini melampaui rekor dunia yang tercatat di Guinness Book of Records sebesar 36 kasus pengusiran, yang sebelumnya tercatat dalam sebuah pertandingan sepak bola di Argentina pada tahun 2011.

Pertandingan yang merupakan leg pertama semifinal turnamen Minas Gerais Divisi Dua U-20 itu tidak dilanjutkan.