Video: 3 Gol di Masa Injury Time, Sassuolo Curi Kemenangan Gila atas Juventus

Sassuolo meraih kemenangan gila atas Juventus dengan skor (3-2), pada Minggu malam hari ini, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di Stadion Mapei dalam ajang pekan keempat Serie A Italia, dalam duel yang menyaksikan gejolak seru sepanjang babak kedua dan berakhir dengan gol penentu tuan rumah pada masa tambahan waktu.

Kelima gol seluruhnya tercipta pada babak kedua, setelah hasil imbang mendominasi pertandingan selama 45 menit pertama, sebelum Sebastiano Esposito membuka keunggulan untuk Sassuolo pada menit ke-65, sehingga menempatkan Juventus pada tugas berat untuk kembali ke pertandingan.

Juventus berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-82 melalui Edin Dzeko, sebelum ketegangan sesungguhnya dimulai pada menit-menit terakhir, di mana Sassuolo kembali unggul melalui gol Kaan Ayhan pada menit ke-89, tetapi Dzeko menolak menyerah dan mencetak gol penyama kedua untuk Juventus pada menit ke-90+1.









Sementara semua orang mengira pertandingan akan berakhir imbang, Vasilije Adzic punya pendapat lain, setelah mencuri gol kemenangan penentu untuk Sassuolo pada menit ke-90+4, sehingga memberikan timnya tiga poin berharga di tengah perayaan besar para pendukung, dan menuntaskan salah satu pertandingan paling seru pada pekan ini.

Dengan kemenangan ini Sassuolo menambah pundi-pundi poinnya menjadi 7 poin di peringkat kesembilan, sama dengan perolehan Juventus yang menempati peringkat kedelapan, setelah kedua tim meraih dua kemenangan dan sekali imbang berbanding satu kekalahan.

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