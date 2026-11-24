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Akhir laga Manchester City kontra tamunya, Napoli, di Etihad Stadium diwarnai insiden panas dan protes keras dari para pemain serta pendukung tim asal Inggris tersebut.

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Manchester City lolos dari kekalahan yang sudah di depan mata di kandang sendiri dan di hadapan para pendukungnya saat menjamu Napoli. City mencuri hasil imbang dramatis 2-2 pada laga yang mempertemukan kedua tim hari ini, Selasa, dalam matchday kelima fase liga Liga Champions.

Ketika laga tampaknya akan berakhir dengan kemenangan Napoli 2-1, Rayan Cherki mencetak gol penyeimbang untuk Manchester City pada menit ke-86.

Setelah itu, City menekan habis-habisan untuk mencetak gol kemenangan, tetapi laga berakhir imbang 2-2.

Surat kabar "The Sun" melaporkan bahwa laga Manchester City kontra Napoli di Liga Champions berakhir dengan kontroversi besar, setelah wasit meniup peluit 25 detik sebelum waktu tambahan habis.

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Anak asuh Enzo Maresca mencuri hasil imbang 2-2 dari tim Italia tersebut di Etihad Stadium pada Selasa malam, tetapi para pemain dan pendukung City geram karena peluit panjang dibunyikan saat waktu masih tersisa pada jam stadion. Mereka pun mulai menunjuk ke arah jam.

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Penjaga gawang Gianluigi Donnarumma memimpin gelombang kemarahan para pemain dan pendukung City, dan ia diganjar kartu kuning oleh wasit Istvan Kovacs akibat protesnya.

Jam di layar raksasa menunjukkan masih ada 25 detik tersisa saat peluit panjang dibunyikan, tetapi jam siaran menunjukkan bahwa dua menit tambahan sudah habis.

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Protes itu muncul di tengah tekanan besar Manchester City untuk mencetak gol kemenangan, dan para pemain serta staf pelatih menilai peluit yang terlalu cepat itu menggagalkan upaya mereka.

Getty Images

Malam yang Ingin Dilupakan

Ini menjadi malam yang ingin dilupakan bagi Manchester City. Tim Enzo Maresca yang sedang terseok-seok itu baru meraih satu kemenangan dalam tujuh laga sejauh ini, dan kini harus menghadapi rival kuatnya, Arsenal, pada hari Minggu.

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Napoli yang performanya sedang menurun tampak menjadi kesempatan bagus bagi anak asuh Enzo Maresca untuk kembali ke performa terbaik mereka.

Tim Serie A itu menurunkan sejumlah nama yang tidak asing dalam susunan pemainnya, termasuk duo mantan pemain Manchester United, Scott McTominay dan Rasmus Hojlund, serta Billy Gilmour.

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Namun, sosok yang benar-benar ingin dilihat pendukung tuan rumah adalah salah satu pemain terhebat mereka sepanjang masa, De Bruyne, yang begitu dicintai di sini selama 10 tahun masa baktinya.

Ini merupakan kepulangan kedua pemain asal Belgia itu ke rumah spiritualnya sejak hengkang pada Mei 2025. Namun, kepulangan pertamanya pada September tahun lalu tidak berjalan sesuai rencana.

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Kala itu, publik menyambutnya dengan sangat hangat, tetapi malamnya hanya berlangsung 25 menit karena ia ditarik keluar sebagai bagian dari perubahan susunan pemain setelah salah satu pemain tim tamu menerima kartu merah.

Napoli kalah dalam laga itu tanpa dirinya, sehingga pemain berusia 35 tahun tersebut kini mendapat kesempatan untuk mengingatkan pendukung City akan kualitasnya.

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Mereka juga kesulitan musim ini, dan De Bruyne sempat bermasalah dengan pelatih saat ini, Massimiliano Allegri, sehingga memunculkan perbincangan tentang kemungkinan kepergiannya pada Januari.

Mereka telah merosot ke peringkat kedelapan di liga domestik dan kalah dalam tiga dari empat laga mereka di Liga Champions.

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Namun, tim Italia itu tampak nyaman malam ini, sementara City berjuang keras untuk mendapatkan kendali apa pun atas jalannya pertandingan.