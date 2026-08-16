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Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: 23 Detik Cukup bagi Arsenal untuk Menjebol Benteng Manchester City

Arsenal vs Manchester City
Arsenal
Manchester City
Community Shield
R. Calafiori
Inggris
Wales
Italia

Unggul di Detik-Detik Awal

Arsenal hanya butuh 23 detik untuk mencetak gol pertamanya ke gawang Manchester City, pada hari Minggu, dalam laga Community Shield, pada pembukaan musim Liga Inggris.

Arsenal memulai pertandingan dengan kuat, dan pemain Italia Riccardo Calafiori berhasil mencetak gol untuk Arsenal pada detik ke-23, setelah menerima umpan luar biasa dari rekannya Myles Lewis-Skelly.

Jaringan statistik "Opta" berkomentar mengenai gol ini: "Gol Riccardo Calafiori untuk Arsenal setelah 23 detik adalah gol pertama yang dicetak pada menit pertama laga Community Shield sejak gol Bobby Owen untuk Manchester City melawan West Bromwich Albion pada tahun 1968".

Arsenal memainkan pertandingan ini sebagai juara bertahan Premier League, sedangkan Manchester City meraih gelar Piala FA.

Perlu dicatat bahwa Manchester City menjalani pertandingan resmi pertama di bawah kepemimpinan pelatih barunya Enzo Maresca.

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