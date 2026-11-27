Bagikan Ikuti GOAL di Google

Olympique Marseille memang berhasil menundukkan wakil Bulgaria Levski Sofia dengan skor 1-0 pada Kamis (kemarin) malam dalam laga pekan kelima Liga Europa. Namun, kemenangan itu tenggelam oleh aksi kekerasan di tribune Stade Velodrome, setelah bentrokan pecah antara suporter kedua tim sebelum pertandingan dimulai.

Iklan

Marseille menyingkirkan perlawanan Levski dengan skor tipis 1-0, hanya empat hari setelah menelan kekalahan mengejutkan 2-3 dari Le Mans di kandang sendiri di Liga Prancis. Hasil ini menjadi kemenangan kedua tim di Liga Europa sekaligus mengantar mereka naik ke jajaran 24 besar kompetisi.

Namun, suasana perayaan di Stade Velodrome tidak berlangsung utuh. Tribune "Jean-Bouin" menjadi saksi bentrokan keras antara sejumlah pendukung Marseille dan suporter Levski Sofia, yang datang dalam jumlah besar untuk mendukung tim kesayangan mereka.

11 Orang Terluka Akibat Bentrokan di Tribune

Menurut laporan media Prancis "Foot Mercato" yang mengutip RMC, kerusuhan tersebut membuat tim medis harus turun tangan dan sejumlah orang dilarikan ke rumah sakit. Lima orang dibawa untuk menjalani perawatan setelah mengalami cedera berupa benturan di mata dan kepala, serta dislokasi bahu.

Sumber yang sama menambahkan bahwa enam orang lainnya mendapat perawatan di lokasi kejadian akibat luka-luka. Seluruh 11 korban luka tersebut merupakan suporter Levski Sofia, sang juara Bulgaria.

Iklan Iklan

Direktur Levski: Bagaimana Mereka Semua Bisa Masuk ke Tribune?

Seusai pertandingan, Dimitri Borimirov, direktur eksekutif klub asal Bulgaria tersebut, berbicara di hadapan media mengenai bentrokan itu. Ia melontarkan kritik tajam atas apa yang terjadi di dalam stadion dan menuntut agar tindakan diambil terhadap Marseille.

Topik Terkait

"Saya berharap tidak ada lagi pertandingan kompetisi Eropa yang digelar di stadion ini! Kami menyaksikan banyak hal, hal-hal yang benar-benar mengerikan. Kami melihat lebih dari 400 orang membawa pentungan karet, dan sebagian dari mereka juga bersenjatakan pisau. Mereka melintasi seluruh area, dari level -1 di sektor selatan hingga ke sektor tengah, lalu ke lantai lima. Semua ini tidak mungkin terjadi tanpa adanya kolusi," ujar Borimirov.

Petinggi Bulgaria yang juga mantan gelandang serang internasional dengan 69 penampilan bersama tim nasional negaranya itu menambahkan: "Dalam pertemuan yang saya lakukan dengan pihak manajemen, justru inilah pertanyaan yang saya ajukan: bagaimana dan mengapa kelompok sebesar ini bisa masuk ke sektor kami? Di mana keamanan? Di mana petugas keamanan stadion? Sama sekali tidak ada seorang pun yang menghentikan mereka atau membantu suporter kami."

Iklan

Ia melanjutkan: "Setelah itu, orang-orang tersebut dengan tenang kembali ke stadion hanya dalam waktu tiga menit, setelah mereka kembali ke tempat masing-masing. Sementara itu, pasukan gendarmerie baru tiba pada menit ke-18 pertandingan."

Kemarahan Bulgaria, Marseille Sampaikan Kekecewaan

Lewat pernyataan tersebut, direktur eksekutif Levski Sofia menunjukkan kemarahan besarnya atas cara penanganan insiden itu. Menurutnya, apa yang terjadi di Stade Velodrome menimbulkan tanda tanya terkait prosedur keamanan sebelum dan selama pertandingan.

Iklan

Di sisi lain, pelatih Marseille Bruno Genesio tidak menyembunyikan kekecewaannya atas kejadian tersebut. Dalam konferensi pers seusai laga, ia menegaskan bahwa tim tidak mengetahui detail insiden itu saat memasuki lapangan.

"Kami tidak memiliki informasi apa pun ketika masuk ke lapangan. Ini sangat disayangkan," kata Genesio.