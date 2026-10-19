Video: 100 pertandingan tanpa memotong rambutnya, Frank Ilett membagikan kabar terbaru soal kondisinya setelah kehancuran Manchester United

Frank Illett, suporter Manchester United berambut lebat yang juga dikenal dengan nama "The United Strand", membagikan kabar terbaru setelah mencapai 100 pertandingan sejak ia memulai tantangannya.

Illett berjanji tidak akan memotong rambutnya sampai Manchester United menang dalam lima pertandingan berturut-turut, sebuah pencapaian yang tampak semakin sulit dari pekan ke pekan.

Setelah 7 pekan Premier League berjalan, United hanya mengumpulkan 7 poin, tertinggal 14 poin dari pemuncak klasemen Manchester City. Tim ini juga tersingkir dari Carabao Cup pada babak pertama untuk musim kedua secara berturut-turut, dan hanya meraih dua kemenangan sejak awal musim, satu di antaranya atas Ipswich Town dan satu lagi atas sebuah tim Azerbaijan di Liga Champions.

Sudah ada lima pelatih yang menangani United sejak tantangan ini dimulai, di mana saat itu tim berada di bawah arahan Erik ten Hag.

Setelah Ten Hag gagal meraih lima kemenangan berturut-turut, Ruud van Nistelrooy selaku pelatih interim berhasil menang dalam dua laga berturut-turut, namun ia tidak diberi kesempatan untuk melanjutkan rangkaian kemenangan tersebut sebelum Ruben Amorim mengambil alih tanggung jawab.

Amorim sempat mengangkat moral di Old Trafford untuk sesaat, tetapi ia tidak mampu meraih lebih dari tiga kemenangan berturut-turut.

Sejak dipecat, ia telah menemukan klub lain yaitu AC Milan, tetapi "The United Strand" masih belum menemukan jalan keluar.

Kemudian datang giliran Darren Fletcher sebagai pelatih interim, namun ia hanya mampu memimpin dua pertandingan dalam jabatannya. Dan akhirnya, Michael Carrick adalah orang yang akhirnya bisa membuat Illett mendapatkan potongan rambut yang sangat ia butuhkan.

Ia menjadi yang paling dekat di antara semua pelatih selama tantangan ini berlangsung, ketika pengaruh instannya menghasilkan kemenangan atas Manchester City, Arsenal, Fulham, dan Tottenham pada musim lalu.

Mimpi suporter itu hanya tersisa satu kemenangan lagi, tetapi Manchester United justru bermain imbang melawan West Ham, sehingga mimpi Frank Illett lenyap dan ia harus memulai dari nol lagi.

Kini sudah 100 pertandingan dan 743 hari berlalu tanpa ia memotong rambutnya, dan situasinya tidak terlihat menjanjikan di tengah hasil-hasil yang berantakan.

Suporter tersebut mendokumentasikan perubahan penampilannya selama periode itu melalui sebuah video yang ia unggah di akun "Instagram" miliknya.







