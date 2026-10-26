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imago-sport-1085107953.jpgZUMA Press Wire
Siep Engelen
Diterjemahkan oleh

Victor Osimhen bersinar dalam derbi Turki dan membawa Galatasaray yang tampil sangat dominan mengalahkan Fenerbahçe

Galatasaray vs Fenerbahce
Galatasaray
Fenerbahce
Super Lig
V. Osimhen

Galatasaray menang meyakinkan 2-1 dalam derbi melawan Fenerbahçe pada Senin malam. Perbedaan kekuatan kedua tim sangat terlihat, terutama pada babak pertama, meski pertandingan di Istanbul tetap menegangkan hingga menjelang akhir setelah Irfan Can Kahveci mencetak gol spektakuler yang memperkecil ketertinggalan. Namun, Victor Osimhen menjadi bintang Galatasaray berkat dua golnya.

Sejak sepak mula, Galatasaray mengambil inisiatif. Tuan rumah mendapat peluang besar melalui Baris Yilmaz dan Victor Osimhen untuk unggul lebih awal, tetapi penyelesaian akhir kedua penyerang itu belum tepat sasaran.

Pada menit ke-29, gol akhirnya tercipta. Yılmaz dan Osimhen bekerja sama: Yılmaz mengumpan kepada penyerang asal Nigeria itu, yang mendapat ruang leluasa untuk mencetak gol pembuka.

Galatasaray merasa bisa mencetak lebih banyak gol dan terus menekan. Hasilnya, gol kedua lahir sesaat sebelum turun minum. Osimhen menyundul tembakan Davinson Sánchez dan membuat kiper Ederson tak berdaya: 2-0. Fenerbahçe tidak bisa berbuat banyak pada babak pertama dan patut bersyukur peluit turun minum tidak datang lebih lama lagi.

Selepas jeda, Galatasaray awalnya tetap mendominasi. Osimhen sempat mengira dirinya telah melengkapi hat-trick, tetapi golnya dianulir karena offside. Tak lama kemudian, Ismail Jakobs nyaris mencetak gol ketiga, namun sundulannya membentur tiang.

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Setelah satu jam pertandingan berjalan, Fenerbahçe secara tak terduga kembali memperkecil ketertinggalan. Kahveci tidak sepenuhnya mampu menguasai bola, tetapi kemudian memutuskan untuk mencoba tendangan salto yang spektakuler. Upayanya berhasil: 2-1.

Gol itu membuat Galatasaray harus bekerja keras pada fase akhir pertandingan untuk mempertahankan keunggulan. Permainan tuan rumah tidak membaik, tetapi gol yang memperkecil ketertinggalan itu ternyata menjadi gol terakhir malam itu. Berkat kemenangan penting dalam derbi ini, Galatasaray kembali merebut posisi puncak klasemen Süper Lig Turki. Mereka juga memperlebar jarak dengan Fenerbahçe menjadi enam poin.

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