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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Vicente: Nusair Mazraoui membuktikan kebenaran pandangan saya, dan ini alasan keluarnya Eleninho

Al-Ettifaq vs Al Ittihad
Al-Ettifaq
Al Ittihad
Saudi Pro League
J. Wissing
Y. En-Nesyri
G. Ilenikhena
Arab Saudi
Jerman
Maroko
Nigeria

Apa yang dikatakan pelatih Jerman itu?

Pelatih kepala Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, memuji penyerang Maroko miliknya, Youssef En-Nesyri, dan menilai sang pemain telah membuktikan kebenaran pandangannya saat menghadapi Al Ettifaq di Liga Roshn Saudi.

Al Ittihad menang 4-1 atas Al Ettifaq dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, Selasa malam, di stadion milik tim tuan rumah, pada pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi.

Wissing mengatakan, dalam pernyataan pada konferensi pers usai pertandingan yang dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat": "Saya senang dengan kemenangan dan hasil besar ini, jumlah gol serta beragamnya cara mencetaknya, terutama setelah kami tersandung dalam dua pertandingan sebelumnya."

Al Ittihad sebelumnya kalah dalam dua pertandingan terakhir, melawan Al Hilal dengan skor 2-3 pada pekan kedelapan Liga Roshn, lalu melawan Shabab Al Ahli Uni Emirat Arab 1-2 pada pekan kedua fase liga di turnamen Liga Champions Asia Elite.

Mengenai peluang yang terbuang, Wissing berkata: "Saya setuju dengan itu, tetapi kita harus melihat sisi positifnya, karena kami mencetak empat gol dan banyak sampai ke gawang menghadapi tim istimewa di kandangnya sendiri, dan inilah yang harus kami jadikan fondasi."

Ia menambahkan: "Pergantian pemain saya tepat, saya menurunkan Youssef En-Nesyri lalu ia mencetak dua gol, setelah masuk menggantikan Georges yang tampil istimewa, tetapi saya menggantinya karena kelelahan."

Pertandingan itu menyaksikan Youssef En-Nesyri berada di bangku cadangan Al Ittihad sejak awal, sebelum ia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-72 pertandingan, saat timnya unggul dengan skor 2-1.

Sejak saat itu, penyerang Maroko tersebut mencuri semua perhatian, karena ia mencetak gol ketiga pada menit ke-80, setelah mengarahkan umpan silang datar dari Muhannad Al-Shanqiti ke dalam gawang.

En-Nesyri menambah gol kedua untuknya dan gol keempat untuk timnya pada menit ke-85, setelah mengarahkan umpan silang dari Ahmed Al-Ghamdi ke dalam gawang dengan sundulan istimewa.

Penyerang Maroko itu melanjutkan penampilan gemilangnya pada musim ini, dengan berhasil mencetak gol dalam empat pertandingan beruntun di Liga Roshn Saudi.

En-Nesyri mencetak satu gol ke gawang Al Feiha pada pekan keenam Liga Roshn, dua gol melawan Al Faisaly pada pekan ketujuh, satu gol dalam klasiko melawan Al Hilal pada pekan kedelapan, sebelum dua golnya ke gawang Al Ettifaq.

Dengan demikian, En-Nesyri menjadi pencetak gol terbanyak Al Ittihad pada musim ini di Liga Roshn Saudi dengan koleksi 7 gol, unggul dua gol atas pemain Nigeria Georges Eleninkhina dan pemain Belanda Steven Bergwijn.

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