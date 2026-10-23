Pelatih berkebangsaan Jerman, Jens Wissing, direktur teknik tim Al Ittihad, mengungkapkan alasan di balik keputusan mengandalkan gelandang asal Kolombia, Richard Rios, di posisi bek tengah dalam laga melawan Al Diriyah di Liga Roshn.

Al Ittihad menang atas Al Diriyah dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, hari Jumat ini, di Stadion Al Inma di Jeddah, pada pekan kesebelas kompetisi Liga Roshn.

Pertandingan ini menyaksikan Richard Rios tampil di posisi bek tengah pada babak kedua, setelah bek Saad Al Mousa ditarik keluar untuk digantikan gelandang asal Senegal, Dion Lopy, di antara dua babak.

Wissing menanggapi hal ini, dalam pernyataan di konferensi pers usai pertandingan yang dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al Awsat", di mana ia berkata: "Saad Al Mousa baru saja kembali dari cedera yang sangat panjang, dan ia tampil serta bermain dengan luar biasa, tetapi saya terpaksa menggantinya karena kartu kuning, dan saya tidak ingin mengambil risiko terhadapnya."

Ia menambahkan: "Bermainnya Richard Rios sebagai bek tengah bukan berarti saya tidak percaya pada para pemain muda, tetapi ini momen yang krusial, dan ini tidak berarti saya akan selalu mengandalkannya, tetapi saya harus menemukan solusi."

Mengenai apakah ia mengalami kesulitan di lini pertahanan tanpa kehadiran Hassan Kadesh karena cedera, pelatih Jerman itu menjawab: "Tim Al Diriyah tidak mengancam kami sama sekali di pertandingan hari ini."

Ia juga berbicara tentang kemungkinan menetapkan Mukhtar Ali di lini tengah di samping Richard Rios dengan mengorbankan Dion Lopy, di mana ia berkata: "Itu pertanyaan yang sulit, keputusan kami ambil sesuai kondisi pertandingan."

Ia menjelaskan: "Kami punya beberapa pilihan di posisi pemain nomor 6, seperti Mukhtar Ali, (Dion) Lopy, Richard (Rios), Mohammed Flatah, dan bahkan Ahmed Al Ghamdi bermain di posisi ini karena ia pemain yang cerdas."

Ia melanjutkan: "6 pemain bisa bermain di sini, saya tidak bisa mengatakan ada duet yang lebih baik dari duet lainnya, kami punya variasi dan mereka sebelumnya telah bermain dengan baik, dan saya memilih yang terbaik untuk setiap pertandingan."

Terkait pertandingan, ia berkata: "Saya senang dengan penampilan, hasil, dan kemenangan, kemenangan yang layak di kandang kami, pertandingan yang punya karakter khusus dari sisi jadwal dan sempitnya waktu."

Ia menutup: "Kami menyimpan sebagian tenaga karena kami telah mencetak gol pertama, dan kami menjaga gawang tetap bersih, kami punya beberapa peluang yang seandainya kami cetak, keadaan akan lebih mudah."

Perlu diingat bahwa kemenangan ini menambah perolehan poin Al Ittihad menjadi 23 poin, menempatkannya di peringkat keempat pada klasemen Liga Saudi, yang membuatnya dekat untuk bersaing memperebutkan gelar.