Pelatih kepala Al Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, terlibat dalam perdebatan sengit mengenai kritik yang muncul setelah timnya bermain imbang menghadapi Abha. Ia menegaskan ketidakpuasannya atas hilangnya dua poin, namun pada saat yang sama ia menekankan bahwa hasil pertandingan akan mengubah sifat pertanyaan yang diajukan kepadanya seandainya sang juara berhasil meraih kemenangan, menjelang laga yang dinantikan melawan Al Ain dari Uni Emirat Arab di Liga Champions Asia Elite.

Al Ittihad bersiap menghadapi Al Ain, besok Senin, dalam rangka persaingan pekan keempat turnamen Liga Champions Asia Elite.

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Wissing berbicara dalam konferensi pers mengenai persiapan untuk pertandingan Asia tersebut, seraya menyebutkan bahwa Al Ittihad menantikan ujian berat melawan lawan yang memiliki kemampuan besar, dan bahwa timnya berupaya menunjukkan karakternya serta meraih hasil yang mencerminkan perkembangan yang telah mereka capai pada periode terakhir.

Pertandingan berikutnya ITT AFC Champions League Elite 13.15 ALA

Mengenai kritik terkait rotasi pemain setelah hasil imbang dengan Abha, pelatih asal Jerman itu berkata: "Rotasi pemain, bukan tugas saya untuk memberikan jawaban yang gamblang. Tugas saya adalah mengambil keputusan terbaik. Saya tidak senang kehilangan dua poin, dan tim Abha tahu cara bertahan, seandainya kami menang pertanyaannya pasti berbeda."

Ia melanjutkan: "Pada pertandingan lalu ada dua peluang bagi tim lawan, dan seandainya kami mampu mencetak gol dari peluang-peluang itu, segalanya akan berbeda. Saya tidak bisa memberikan jawaban yang gamblang dalam persoalan rotasi karena hal itu dibangun di atas beberapa aspek."

Wissing menambahkan saat berbicara tentang laga melawan Al Ain: "Pertandingan yang kami nantikan di Liga Champions Asia melawan tim yang kuat, kami ingin menunjukkan karakter kami dan kami siap untuk pertandingan ini. Kami masih punya satu sesi latihan terakhir untuk persiapan dan kami akan berada dalam kesiapan penuh," seraya menegaskan keyakinannya pada kemampuan para pemainnya untuk menampilkan level yang dibutuhkan dalam ujian kontinental ini.

Pelatih Al Ittihad itu menuturkan: "Tim Al Ain kuat dan hebat, dan kami pun demikian, kami memiliki semua elemen dan kemampuan. Kami berada dalam tahap perkembangan dan telah mencapai tahap yang baik, tetapi perjalanan masih panjang. Kami punya target dan ambisi yang ingin kami capai dan para pemain tahu apa yang saya inginkan dari mereka," merujuk pada aspirasinya untuk terus membangun di atas apa yang telah ditampilkan tim hingga saat ini.

Terkait pertanyaan yang berulang tentang pilihan ofensifnya dan pembagian menit bermain di antara para penyerang, Wissing menjelaskan: "Saya sudah lebih dari sekali ditanya tentang para pemain, khususnya para penyerang. Kalian telah menyaksikan penampilan duet itu, kami punya Georges dan Youssef, dan Saleh juga punya pengaruh di ruang ganti."

Ia menutup: "Semangat tim luar biasa, dan setiap penyerang mendukung yang lain, dan peran saya sebagai pelatih adalah membagi beban. Kami sudah bermain 17 pertandingan sampai sekarang dan tidak mungkin satu pemain menjalani semua laga ini, dan kami memiliki data serta kondisi yang kami jadikan tolok ukur."