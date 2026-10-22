Tim Trabzonspor dari Turki meraih kemenangan yang layak atas Hearts dari Skotlandia dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang berlangsung pada Rabu malam ini, dalam rangkaian pekan kedua ajang UEFA Conference League.

Dua gol pertandingan dicetak oleh bintang Mesir Mohamed Salah pada menit ke-32 lewat tendangan penalti, serta pemain Brasil Francolino pada menit ke-58.

Gol pertama datang setelah Trabzonspor mendapatkan tendangan penalti akibat pelanggaran di dalam kotak penalti. Mohamed Salah maju dengan penuh percaya diri dan melepaskan tendangan keras ke sisi kanan kiper Hearts, membuka keunggulan dan memberikan timnya keunggulan pada babak pertama.

Pada babak kedua, tim Turki itu terus melancarkan tekanan, hingga berhasil menggandakan keunggulan lewat gol kedua pada menit ke-58, setelah serangan terorganisasi di mana Salah memberikan umpan matang kepada rekannya Francolino di dalam kotak penalti, yang tanpa ragu melepaskan tendangan ke dalam gawang, menegaskan superioritas tuan rumah.

Menit ke-71 menyaksikan bintang Mesir Mohamed Salah meninggalkan lapangan, setelah tampil gemilang dan menjadi pemilik sentuhan pertama dalam kemenangan timnya. Pelatih Trabzonspor pun memasukkan Ozan Tufan sebagai pengganti sang pemain Mesir.

Dengan kemenangan ini, Trabzonspor menambah koleksi poinnya menjadi 6 poin dari dua kemenangan beruntun, menempati peringkat ketiga di klasemen UEFA Conference League dengan 6 gol memasukkan dan 2 gol kemasukan, dengan selisih +4, di bawah Lugano yang memuncaki klasemen berkat selisih gol.

Di sisi lain, perolehan poin Hearts terhenti di angka satu poin saja dari satu hasil imbang dan satu kekalahan, menempati peringkat kedua puluh tiga di klasemen, setelah mencetak satu gol dan kemasukan 3 gol dengan selisih -2.

Trabzonspor menerima pukulan menyakitkan di masa tambahan waktu, setelah wasit pertandingan mengeluarkan kartu merah untuk bek mereka Sidnei Lopes Cabral pada menit ke-90+5, yang membuat sang pemain secara resmi absen dalam laga mendatang yang dinanti melawan Freiburg dari Jerman pada pekan berikutnya di UEFA Conference League.

Hasil imbang tanpa gol menjadi penentu laga Jablonec dari Ceko melawan tamunya Brighton, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya dalam rangkaian pekan kedua UEFA Conference League.

Kedua tim gagal menggetarkan gawang sepanjang 90 menit, sehingga masing-masing hanya membawa pulang satu poin, dalam pertandingan yang menyaksikan keunggulan relatif Brighton tanpa diterjemahkan secara nyata dalam hasil akhir.

Dengan hasil imbang ini, Brighton menambah koleksi poinnya menjadi 4 poin di peringkat kelima klasemen turnamen, sehingga tetap berada di antara tim-tim papan atas yang bersaing untuk lolos langsung.

Tim Panathinaikos dari Yunani menghancurkan tuan rumah Kairat Almaty dari Kazakhstan dengan skor lima gol berbanding satu, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya dalam rangkaian UEFA Conference League.

Tim tamu membuka pesta gol lebih awal lewat Vicente Taborda pada menit ke-6, sebelum Cyriel Dessers menambah dua gol pada menit ke-24 lewat tendangan penalti dan ke-47, kemudian Kings Kangwa memperkuat keunggulan dengan gol keempat pada menit ke-57, dan Ilmin Rastoder menutup lima gol pada menit ke-75.

Sementara gol penyelamat muka bagi tuan rumah dicetak oleh pemain Ismail Beqpolat pada menit ke-79.



