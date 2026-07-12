VI mengetahui lebih banyak tentang kemungkinan skema untuk kedatangan pemain baru Ajax

Voetbal International memiliki kabar terbaru mengenai ketertarikan Ajax terhadap Marcos Leonardo. Media sepak bola tersebut mengonfirmasi bahwa klub asal Amsterdam itu kini telah secara resmi menghubungi sang penyerang.

Sebelumnya pada hari Minggu, Fabrizio Romano telah melaporkan bahwa Ajax ingin mendatangkan pemain asal Brasil tersebut, yang memiliki nilai pasar sebesar dua puluh juta, dari Al-Hilal. Menurut pakar transfer tersebut, pembicaraan dengan manajemen Leonardo pun telah berlangsung.

VI kini melaporkan bahwa direktur teknis Jordi Cruijff memang telah menghubungi penyerang asal Brasil tersebut dan bahwa Leonardo terbuka untuk pindah ke Amsterdam.

Selain itu, pembicaraan baru akan segera digelar antara klub dan pihak Leonardo.

Penyerang andalan berusia 23 tahun ini memiliki nilai pasar yang tinggi, namun menurut VI, hal itu tidak harus menjadi masalah yang tak teratasi.

“Baik meminjam maupun membeli Leonardo adalah kemungkinan, tetapi pada opsi yang terakhir, sang pemain harus banyak berkompromi, karena di Amsterdam ia tidak akan bisa mendapatkan gaji yang mendekati apa yang ia terima saat ini di Arab Saudi,” tulis pengamat Ajax, Tim van Duijn.

Ajax sedang sangat membutuhkan tambahan kekuatan di lini depan. Wout Weghorst telah pindah ke FC Twente dan klub tampaknya tidak akan keberatan jika Kasper Dolberg hengkang. Namun, kesepakatan dengan FC Midtjylland baru akan terwujud jika klub Denmark tersebut telah melepas Franculino.