VfL Wolfsburg masih bisa berharap untuk tetap bertahan di Bundesliga. Pada pertandingan terakhir, mereka menang 1-3 di kandang FC St. Pauli, sehingga Wolfsburg finis di peringkat keenam belas. St. Pauli terdegradasi akibat kekalahan tersebut, sama halnya dengan FC Heidenheim, yang kalah 0-2 dari FSV Mainz 05.

FC St. Pauli - VfL Wolfsburg 1-3

Butuh beberapa saat sebelum pertandingan mulai memanas. Namun di pertengahan babak pertama, kedua tim tiba-tiba membentur mistar gawang: Joel Fujita untuk St. Pauli, Adam Daghim untuk Wolfsburg.

Setelah itu, masih ada sejumlah peluang yang tercipta dari kedua belah pihak. Namun, Wolfsburg-lah yang membuka skor sepuluh menit kemudian. Konstantinos Koulierakis mencetak gol melalui sundulan dari tendangan sudut: 0-1.

Dengan cara yang hampir sama, skor kembali imbang di babak kedua. Pemain pengganti Abdoulie Ceesay menyundul bola masuk dari tendangan sudut untuk membuat skor menjadi 1-1. Skor imbang itu tidak bertahan lama, karena kiper Nikola Vasilj yang kurang beruntung menyundul bola tendangan sudut ke gawangnya sendiri: 1-2 untuk Wolfsburg.

Keunggulan itu tidak lagi lepas dari genggaman Wolfsburg. Bahkan, skor berubah menjadi 1-3. Christian Eriksen sempat menendang penalti yang membentur mistar gawang, namun melalui Dzenan Pejcinovic, yang menyambar bola pantul, selisih skor pun berlipat ganda. Wolfsburg yang berada di peringkat ke-16 akan menghadapi tim peringkat ketiga Bundesliga 2 dalam babak play-off promosi/degradasi. Lawannya adalah SV Elversberg, Hannover 96, atau SC Paderborn.

St. Pauli pun harus turun kasta. Tim asal Hamburg ini finis di peringkat ke-14 musim lalu setelah promosi pada 2024, namun pada musim kedua setelah promosi, mereka terdegradasi.

FC Heidenheim - FSV Mainz 05 0-2

Heidenheim sebenarnya harus mengalahkan Mainz untuk menghindari degradasi, tetapi hal itu tidak berhasil. Pada babak pertama skor sudah 0-2, berkat gol dari Phillip Tietz dan Nadiem Amiri. Skor tersebut juga menjadi skor akhir. Dengan demikian, Heidenheim kembali terdegradasi ke divisi kedua setelah tiga musim di Bundesliga.