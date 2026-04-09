VfB Stuttgart, semua informasi tentang siaran langsung dalam satu tampilan: Siapa yang menayangkan / menyiarkan pertandingan VfB secara langsung di TV dan streaming langsung?

VfB Stuttgart tidak hanya berlaga di Bundesliga dan DFB-Pokal musim ini, tetapi juga di Liga Europa. Namun, untuk dapat menonton semua pertandingan secara langsung, Anda memerlukan beberapa langganan dari penyedia layanan yang berbeda.

Di sini Anda dapat mengetahui stasiun mana saja yang menyiarkan pertandingan VfB Stuttgart secara langsung.

Dengan dimulainya musim Bundesliga 2025/26, periode hak siar baru telah berlaku, yang berlaku hingga dan termasuk musim 2028/29. Sky tidak lagi menjadi stasiun penyiar konferensi Bundesliga. Konferensi hari Sabtu kini ditayangkan oleh DAZN, yang juga tetap menyiarkan pertandingan Bundesliga hari Minggu.

Namun, Sky tetap menjadi saluran utama dan menayangkan pertandingan Jumat malam, semua pertandingan Sabtu sore secara langsung, serta pertandingan unggulan Sabtu malam. Melalui WOW atau aplikasi Sky Go, kalian juga dapat menyaksikan pertandingan VfB secara langsung.

Di TV gratis, SAT.1 menyiarkan pertandingan pembuka serta pertandingan Jumat malam pada pekan ke-15 dan ke-16, serta kedua pertandingan degradasi secara langsung.

IMAGO / Eibner

Ingin menyaksikan VfB Stuttgart di Liga Europa? Maka RTL adalah saluran yang tepat. Di sana, Liga Europa dapat disaksikan di TV gratis. Setiap hari pertandingan, satu pertandingan yang melibatkan tim Jerman akan disiarkan langsung di RTL atau Nitro.

Di siaran langsung RTL+, pertandingan-pertandingan unggulan terpilih dapat disaksikan setiap hari pertandingan – baik sebagai pertandingan tunggal maupun dalam siaran konferensi.

Semua pertandingan Piala DFB disiarkan langsung oleh Sky. Selain itu, ARD dan ZDF menayangkan pertandingan-pertandingan terpilih di setiap babak melalui siaran TV gratis.

Getty Images

Kalian tidak bisa menonton pertandingan VfB Stuttgart secara langsung di layar, tapi tetap tidak ingin melewatkan momen penting? Maka kunjungi saja situs web kami. Di sana, kami menyiarkan pertandingan-pertandingan terpilih secara langsung untuk kalian.

