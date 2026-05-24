VfB Stuttgart tidak hanya berlaga di Bundesliga dan Piala DFB musim ini, tetapi juga di Liga Europa. Namun, untuk dapat menonton semua pertandingan secara langsung, Anda memerlukan beberapa langganan dari penyedia layanan yang berbeda.

Dengan dimulainya musim Bundesliga 2025/26, periode hak siar baru telah berlaku, yang berlaku hingga dan termasuk musim 2028/29. Sky tidak lagi menjadi stasiun TV yang menyiarkan konferensi Bundesliga. Konferensi hari Sabtu kini ditayangkan di DAZN, di mana pertandingan Bundesliga hari Minggu juga tetap disiarkan.

Namun, Sky tetap menjadi saluran utama yang menayangkan pertandingan Jumat malam, semua pertandingan Sabtu sore secara terpisah, serta pertandingan unggulan pada Sabtu malam. Melalui WOW atau aplikasi Sky Go, Anda juga dapat menyaksikan pertandingan VfB secara langsung melalui siaran langsung.

Di TV gratis, SAT.1 menyiarkan pertandingan pembuka serta pertandingan Jumat malam pada pekan ke-15 dan ke-16, serta kedua pertandingan degradasi secara langsung.

Ingin menyaksikan VfB Stuttgart di Liga Europa? Maka RTL adalah saluran yang tepat. Di sana, Liga Europa dapat disaksikan di TV gratis. Setiap hari pertandingan, satu pertandingan yang melibatkan tim Jerman akan disiarkan langsung di RTL atau Nitro.

Di siaran langsung RTL+, pertandingan-pertandingan terbaik yang dipilih dapat disaksikan setiap hari pertandingan – baik sebagai pertandingan tunggal maupun dalam siaran konferensi.

Semua pertandingan Piala DFB disiarkan langsung oleh Sky. Selain itu, ARD dan ZDF menayangkan pertandingan-pertandingan terpilih di setiap babak melalui siaran TV gratis.

Kalian tidak bisa menonton pertandingan VfB Stuttgart secara langsung di layar, tetapi tetap tidak ingin melewatkan momen penting? Maka, kunjungi saja beranda kami. Di sana, kami menyiarkan pertandingan-pertandingan terpilih secara langsung untuk kalian.

