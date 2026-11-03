Beberapa jam sebelum duel pada Selasa malam (pukul 18.45), VfB melontarkan sindiran kecil kepada Galatasaray lewat unggahan di akun X mereka.

Dalam unggahan yang kini telah dihapus itu, tim media sosial klub Stuttgart membagikan foto yang memperlihatkan sistem pengeras suara di Rams-Park, stadion kandang berjuluk Singa tersebut. Unggahan itu disertai tiga emoji wajah berpikir.

Latar belakangnya tampaknya adalah perdebatan yang kerap muncul mengenai atmosfer di stadion klub asal ibu kota Turki itu. Sebelumnya, berulang kali muncul tudingan bahwa siulan terkenal para suporter Gala di stadion turut diperkuat lewat pengeras suara untuk membuat suasana semakin panas dan berpotensi lebih mengintimidasi tim tamu.

Namun, unggahan itu sama sekali tidak diterima dengan baik oleh para pendukung klub Istanbul tersebut. Banyak pengguna menulis komentar bernada kritik atau hinaan, sehingga tak lama kemudian VfB merasa perlu menghapus unggahan itu dari platform tersebut dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Pertandingan berikutnya GAL Champions League 12.45 VFB Tonton

Bagaimana reaksi suporter Galatasaray terhadap permintaan maaf VfB Stuttgart?

"Kepada komunitas Gala, kami tidak bermaksud menyakiti siapa pun melalui unggahan yang kami bagikan dari stadion Anda. Jika hal itu terjadi, kami meminta maaf. Kami berterima kasih atas keramahan Anda di Istanbul dan kerja sama yang baik antara kedua klub. Semoga pertandingan di stadion Anda yang luar biasa berlangsung adil dan penuh ketegangan," tulis klub Bundesliga tersebut.

Akun resmi Galatasaray menerima permintaan maaf itu dan membalas pernyataan VfB: "Terima kasih! Kami tak sabar menyambut kalian di stadion kami, yang memiliki salah satu atmosfer sepakbola terbaik di dunia. Semoga menjadi pertandingan yang hebat!"

Namun, dari kalangan suporter, permintaan maaf klub Stuttgart itu juga menuai kritik yang sebagian cukup keras. Hanya dalam sepuluh jam, unggahan tersebut telah dilihat 1,4 juta kali. Sebagian besar dari sekitar 2.200 komentar berasal dari pendukung Gala.

Dari sisi olahraga, klub asal Swabia itu bisa mengambil satu langkah besar lagi menuju fase gugur pada Selasa malam. Setelah tiga pertandingan, VfB sudah mengantongi tujuh poin. Dengan sepuluh poin, mereka sudah selangkah lagi mencapai babak antara.