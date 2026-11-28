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Barcelona tengah menyelesaikan perencanaan skuad untuk tahun kalender berikutnya, sementara kepergian seorang pemain ternama kini tampak tak terelakkan. Setelah menjalani tahun yang penuh dinamika, termasuk kembali dari masa pensiun untuk membantu klub di tengah krisis, Wojciech Szczesny diperkirakan akan mengakhiri kiprahnya di Catalunya pada akhir musim ini.

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Barcelona bersiap berpisah dengan Szczesny

Menurut The Athletic, Barcelona memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Szczesny saat masa berlakunya habis pada Juni. Klub dan kiper asal Polandia itu sama-sama memandang akhir musim sebagai penutup yang wajar bagi kiprahnya di Spanyol. Setelah nyaris tidak tampil musim ini, sang veteran siap mundur seusai menambah beberapa trofi ke dalam koleksinya.

Rencana kepergian itu menjelaskan langkah mengejutkan Barcelona merekrut Dominik Livakovic pada bursa transfer musim panas. Kala itu, banyak yang mempertanyakan perekrutan senilai €2 juta tersebut karena Joan Garcia sudah mengamankan posisi kiper utama dan akademi klub memiliki sejumlah calon kiper ketiga yang menjanjikan. Namun, klub Catalunya itu mendatangkan pemain berusia 31 tahun tersebut khusus untuk menggantikan Szczesny.

Strategi jangka panjang Barcelona di posisi penjaga gawang

Manajemen Barcelona merancang kesepakatan pada musim panas itu agar Livakovic memiliki satu musim penuh untuk beradaptasi tanpa langsung menghadapi tekanan pada hari pertandingan. Kedatangannya setahun lebih awal memberi kiper tim nasional Kroasia itu kesempatan mempelajari tanggung jawab taktisnya di balik layar sebelum resmi mengemban peran sebagai pelapis.

Di internal klub, para petinggi bidang olahraga menilai biaya €2 juta yang relatif kecil itu sebagai investasi berisiko rendah yang menghadirkan pengalaman internasional teruji ke ruang ganti. Livakovic datang tanpa banyak beban dan dengan ekspektasi realistis, setelah lama menjadi kiper utama Kroasia. Klub sepenuhnya yakin ia dapat diandalkan setiap kali dibutuhkan sebagai pelapis Garcia .

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Pengelolaan skuad yang cermat di Camp Nou

Langkah antisipatif ini mencegah Barcelona harus terburu-buru mencari kiper pelapis berpengalaman pada musim panas setelah Szczesny pergi. Alih-alih tergesa-gesa menempatkan pemain muda sebagai pelapis tim utama dalam situasi bertekanan tinggi, Barcelona menyeimbangkan kedalaman skuad dari akademi dengan keandalan pemain yang berpengalaman di level internasional.

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Bagi Szczesny, kepergian pada Juni memungkinkannya mengakhiri kiprahnya dengan catatan positif setelah menuntaskan peran jangka pendeknya di Catalunya. Sementara itu, biaya transfer Livakovic yang murah membantu menjaga disiplin finansial sekaligus memastikan posisi pelapis Garcia tetap terisi untuk masa mendatang.

Copa del Rey beri Livakovic kesempatan untuk unjuk kemampuan

Livakovic menjalani awal yang sepi di Spanyol, dengan hanya satu penampilan melawan Sevilla pada awal musim. Kecuali Garcia mengalami cedera yang tak terduga, kiper Kroasia itu akan tetap mendapat sedikit kesempatan bermain dalam pertandingan liga.

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Namun, Copa del Rey yang segera dimulai menawarkan kesempatan penting bagi Livakovic untuk membangun ritme permainan sebelum mengemban peran barunya pada musim panas mendatang. Sementara itu, Szczesny akan menjalani bulan-bulan terakhir kontraknya sebelum mengakhiri kariernya bersama Barcelona pada Juni.