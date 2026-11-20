Bagikan Ikuti GOAL di Google

Manuel Neuer, kiper klub Jerman Bayern Munich, memicu kehebohan setelah muncul dalam sebuah video yang beredar di Brasil saat mengendarai sepeda motor jenis "Vespa" bersama seorang wanita yang tidak diketahui identitasnya.

Iklan

Hal ini terjadi di tengah masa pemulihan Neuer dari cedera yang baru-baru ini dialaminya, di samping munculnya pertanyaan mengenai alasan keberadaannya di Amerika Selatan serta identitas wanita yang terlihat di belakangnya, terlebih di tengah kabar yang belakangan beredar soal kehidupan pribadinya dan perpisahannya dengan sang istri.

Harian Jerman "Bild" mengungkap detail perjalanan Neuer ke Brasil. Disebutkan bahwa kiper senior tersebut telah mendapat izin dari manajemen Bayern Munich untuk melanjutkan program rehabilitasinya di luar Jerman pada pekan ini, setelah sebelumnya menjalani tahap perawatan dan pemulihan di fasilitas klub di Säbener Straße, Munich.

Seorang juru bicara klub menegaskan kepada harian tersebut bahwa manajemen, dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, menyetujui sang pemain untuk melanjutkan program rehabilitasinya di tempat lain.

Cedera Neuer bermula pada 7 November bulan ini, ketika ia mengalami robekan sebagian pada tendon kaki kanannya dalam laga Bayern Munich melawan Mainz, yang berakhir dengan kemenangan 2-1 untuk tim Bavaria.

Iklan Iklan

Sang kiper terpaksa meninggalkan lapangan sebelum babak pertama usai setelah mendapat perawatan medis dan tidak mampu melanjutkan pertandingan. Sejak itu, ia memulai tahap rehabilitasi demi memulihkan kebugaran fisiknya dan kembali bermain bersama tim.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 14.30 KOE

Menurut harian tersebut, cedera ini akan membuat Neuer absen setidaknya hingga akhir tahun. Hal itu mendorong tim medis dan manajemen klub menyusun program khusus untuk pemulihannya, sekaligus mengizinkannya berpindah lokasi untuk melanjutkan perawatan selama periode ini.

Dalam konteks ini, direktur olahraga Max Eberl menyetujui kepergian sang kiper ke Brasil dan membatalkan kunjungan yang telah dijadwalkan ke salah satu klub suporter Bayern Munich di negaranya, demi memberi kesempatan kepadanya untuk melanjutkan program rehabilitasi.

Iklan

Namun, perhatian terhadap perjalanan Neuer tidak hanya tertuju pada aspek medis, setelah seorang wanita tak dikenal terlihat bersamanya dalam foto-foto yang beredar di depan sebuah pusat medis di Brasil, tempat sang kiper diyakini menjalani sesi rehabilitasi.

Neuer terlihat mengendarai sebuah "Vespa", sementara wanita tersebut duduk tepat di belakangnya. Sejumlah laporan menyebut wanita itu kemungkinan seorang fisioterapis, tetapi "Bild" belum dapat memperoleh informasi pasti mengenai identitasnya maupun sifat hubungannya dengan kiper asal Jerman tersebut.

Iklan

Foto-foto ini semakin menambah sorotan media terhadap kehidupan pribadi Neuer, terutama setelah "Bild" pada Jumat lalu mengungkap perpisahannya dengan sang istri, Anika, yang berusia 26 tahun, meski pasangan tersebut baru saja menyambut kelahiran anak kedua mereka pada akhir Agustus lalu.

Laporan-laporan tersebut menyebutkan bahwa perpisahan itu terjadi hanya beberapa hari setelah kelahiran sang anak, sebelum kiper Bayern Munich itu meninggalkan vila yang ditinggalinya bersama sang istri di tepi Danau Tegernsee. Meski demikian, tidak ada informasi pasti yang mengaitkan wanita yang terlihat bersamanya di Brasil dengan perkembangan dalam kehidupan pribadinya tersebut.