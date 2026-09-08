Pelatih kepala Al-Ittihad asal Jerman, Jens Wissing, menilai bahwa timnya terpengaruh oleh laga terakhir mereka melawan Al-Nassr di Liga Roshn, saat menghadapi Al-Fayha.

Al-Ittihad menang atas Al-Fayha dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Selasa, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada pekan keenam Liga Roshn Saudi.

Wissing berkata, dalam pernyataannya di konferensi pers seusai pertandingan, sebagaimana dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat": "Sebuah laga yang tidak mudah, beberapa hari setelah laga yang sulit menghadapi Al-Nassr. Kami mengeluarkan upaya besar yang berdampak pada kami dalam laga ini."

Sebelumnya, Al-Ittihad menang atas Al-Nassr dengan skor 2-1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Sabtu lalu, di Stadion Al-Inma di Jeddah, pada pekan kelima Liga Roshn.

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Pelatih asal Jerman itu melanjutkan: "Pada babak pertama kami tidak berhasil mengubah beberapa peluang menjadi gol, peluang-peluang itu tidak berbahaya, tetapi cukup baik. Pada babak kedua kami lebih berbahaya, dan tim membaik dalam beberapa hal, dan yang terpenting adalah poin penuh."

Wissing juga berbicara tentang keikutsertaan penyerang asal Maroko, Youssef En-Nesyri, pada babak kedua, sebelum tercipta gol kemenangan, ketika ia berkata: "Saya ingin mengakhiri laga ini. Ketika En-Nesyri masuk, saya yakin kami mampu mencetak gol, dan juga karena kemampuannya untuk turun membantu pertahanan."

Ia menambahkan: "Pada babak kedua kami lebih baik. Kami berada dalam kondisi yang terus berkembang dari hari ke hari, tetapi tingkat kebugaran kami saat ini tidak memungkinkan kami untuk bermain dengan ritme tinggi setiap tiga hari."

Mengenai penggunaan sejumlah besar pemain, pelatih asal Jerman itu berkata: "Ini timku dan aku percaya pada semua pemain. Aku menganalisis semua pemain dan mempelajari semua opsi. Kami memiliki jadwal yang sulit, karena itu penting bagi semua pemain untuk bermain."

Di sisi lain, Wissing berbicara tentang perekrutan gelandang asal Belanda, Georginio Wijnaldum, dalam transfer bebas, setelah kepergiannya dari Al-Ettifaq, meskipun tim membutuhkan perekrutan pemain di posisi sayap.

Pelatih asal Jerman itu berkata: "Aku tidak melihat dari sisi posisi pemain. Yang penting bagiku adalah pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi, baik di sisi lapangan maupun di antara lini."

Ia menutup: "Wijnaldum adalah tambahan yang penting, pemain cerdas yang tahu bagaimana bertindak dalam berbagai situasi, pemain yang lapar. Aku telah berbicara dengannya, dan ia adalah pemain hebat, sosok yang hebat, dan seorang pemimpin."

Perlu dicatat bahwa Al-Ittihad meraih kemenangan keempatnya dalam 6 pekan Liga Roshn Saudi, dengan dua hasil imbang, sehingga menempati peringkat ketiga di klasemen dengan raihan 14 poin, terpaut satu poin di belakang Al-Hilal dan Al-Qadsiah.