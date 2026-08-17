Verweij tahu lebih banyak soal pencarian Ajax untuk pengganti Godts: 'Cruijff menyerukan secara internal bahwa...'

Ajax sedang gencar mencari winger kiri, tetapi tidak ingin membayar terlalu mahal, demikian dilaporkan Mike Verweij dalam podcast Kick-off dari De Telegraaf. Di Amsterdam, nama Noa Lang dan Sami Ouaissa tengah beredar.

“Kalau Noa Lang benar-benar harus berharga 25 juta euro: Ajax benar-benar tidak akan membayar itu,” tegas Verweij. Di media Turki, rumor tentang nilai pembelian 15 juta euro tengah beredar.

Namun, pengamat klub De Telegraaf itu tidak yakin apakah Noa Lang memang pilihan pertama Cruijff. “Mereka punya jauh lebih banyak opsi. Lang adalah pemain Belanda yang bermain di luar negeri, tetapi mereka juga menganggap sangat banyak pemain di Belanda sangat menarik.”

“Sinyal yang Anda dengar adalah bahwa Cruijff memang tidak berniat membayar terlalu mahal untuk pemain. Mereka menganggap Ouaissa dari NEC adalah pemain yang sangat bagus, tetapi tidak bernilai 8 atau 10 juta. Feyenoord menganggap dia memang bernilai sebesar itu, tetapi saat ini tidak punya uang.”

“Dan kabarnya Cruijff secara internal mengatakan bahwa di Spanyol ada jauh lebih banyak pemain yang lebih baik dengan harga jauh lebih murah. Jadi saya berharap pada akhirnya dia mendatangkan winger kiri dan kanan yang sangat bagus, dengan kedalaman, kecepatan, dan sedikit kemampuan mencetak gol serta memberi assist seperti Mika Godts.”

“Noa Lang adalah bord-op-schoot-scouting. Dia juga akan tampil bagus di Ajax, semua orang tahu apa yang bisa dia lakukan, tetapi saya tidak tahu apakah dia pilihan pertama.”

“Saya melihat nama Danjuma lewat dan melihat bahwa rekan-rekan dari Eindhovens Dagblad membantah bahwa PSV berminat. Saya juga sempat menanyakannya ke Ajax. Saat ini, dan jangan pernah bilang tidak akan pernah, sama sekali tidak ada pembicaraan soal itu. Sering kali jika dua klub seperti itu disebut, maka kesannya seolah-olah sang pemain sedang dipasarkan oleh agennya,” tutup pengamat Ajax itu.